Nach mehr als vierjähriger Verfahrensdauer hat der juristische Streit zwischen der Stadt Stühlingen und Peter Cuenot (70) vor dem Waldshuter Landgericht ein Ende gefunden. Der Rentner aus dem Hohenlupfen-Städtchen hatte 2016 öffentlich behauptet, dass die Stadt Stühlingen im Zusammenhang mit den Förderanträgen für den Breitband-Ausbau wissentlich Subventions-Betrug begangen habe. Jetzt ist das Verfahren ohne Auflagen eingestellt worden.

Anzeige wegen Verleumdung

Im November 2016 hatte die damalige Stühlinger Bürgermeisterin Isolde Schäfer im Namen des Gemeinderates Strafanzeige wegen Verleumdung und Falschbehauptung gegen Cuenot gestellt. Im Januar 2017 war der Rentner vom Amtsgericht in Waldshut zu 900 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Hiergegen hatte Cuenot erfolgreich Berufung eingelegt. Das Landgericht bestätigte im Februar 2019 das Urteil der Erstinstanz, erließ aber 150 Euro der Geldstrafe wegen überlanger Prozess-Wartezeit.

Cuenot hat Erfolg mit Revision

Dem Antrag von Peter Cuenots auf Revision gegen dieses Urteil hat das Oberlandesgericht Karlsruhe im Juli 2019 stattgegeben und zur neuerlichen Verhandlung an eine andere Kammer des Waldshuter Landgerichts zurück verwiesen. Knapp anderthalb Jahre später folgte nun das Schlusskapitel in diesem Rechtsstreit. Im Zuge des neuerlichen Prozesses ist vom Landgericht die Einstellung des Verfahrens nach Paragraph 153, Absatz 2 der Strafprozess-Ordnung verfügt worden. Dies bedeutet, dass die Schuld des Angeklagten als gering angesehen wird und kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht.

Kosten trägt Steuerzahler

Die Verfahrenskosten und die notwendigen Auslagen des Angeklagten übernimmt die Staatskasse. Gegenüber unserer Zeitung bedauert Peter Cuenot, dass sich das Gericht nicht zu einem Freispruch habe durchringen können. Er habe durch den jahrelangen Rechtsstreit „psychisch sehr viel Federn gelassen“.