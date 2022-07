Wer in den kommenden Wochen einen Ausflug mit der Sauschwänzlebahn plant, sollte sich darauf einrichten, in Ersatzbusse einzusteigen. Wie DB Netz AG mitteilt, fährt ab 6. August an fünf Sonntagen, bis zum 4. September, kein Weizen-Shuttle (Linie RB37) von Waldshut nach Weizen. Wie der Zubringerzug zum Abfahrtspunkt der Sauschwänzlebahn in Weizen liebevoll genannt wird. Deshalb wird ein Schienenersatzverkehr mit vier Verbindungen – zwei hin, zwei zurück – eingerichtet.

Der Ersatzverkehr und Abfahrtszeiten der Sauschwänzlebahn: Ersatzbusse ab Waldshut Die Ersatzbusse fahren an den Sonntagen, 7., 14., 21., 28. August, und 4. September, ab Waldshut, 10.36 und 14.36 Uhr, nach Weizen. Die Haltestellen: Waldshut, Tiengen Stadtmitte (Abfahrt 10.46 und 14.46 Uhr), Lauchringen Kirche (10.49 und 14.49 Uhr), Lauchringen Bahnhof (10.52 und 14.52 Uhr), Wutöschingen Mitte (10.59 und 14.59 Uhr), Untereggingen Hallauerstraße (11.04 und 15.04 Uhr), Stühlingen Schulzentrum (11.14 und 15.14 Uhr), Weizen (Ankunft 11.21 und 15.21). Ersatzbusse ab Weizen Die Ersatzbusse fahren an den Sonntagen, 7., 14., 21., 28. August, und 4. September, ab Weizen, 11.47 und 15.47 Uhr, nach Waldshut. Die Haltestellen: Weizen (Abfahrt 11.47 und 15.47 Uhr), Stühlingen Schulzentrum (11.52 und 15.52 Uhr), Untereggingen Hallauerstraße (12.02 und 16.02 Uhr), Wutöschingen Mitte (12.07 und 16.07 Uhr), Lauchringen Bahnhof (12.14 und 16.14 Uhr), Lauchringen Kirche (12.17 und 16.17 Uhr), Tiengen Stadtmitte (12.20 und 16.20 Uhr), Waldshut (Ankunft 12.32 und 16.32 Uhr). Anschluss zur Museumsbahn Anschluss zur Sauschwänzlebahn ab Weizen zum Bahnhof Blumberg-Zollhaus gibt es um 11.35 und 15.35 Uhr.

Wie Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Blumberger Bahnbetriebe als zuständiges Eisenbahninfrastrukturunternehmen, auf Nachfrage des SÜDKURIER am Telefon mitteilt, sollen bei Eggingen auf 800 Metern Gleise erneuert werden. In Ofteringen sind Arbeiten am Bahnübergangsbelag vorgesehen.

„Es bietet sich an, die Arbeiten in den Ferien zu erledigen. Während der Ferien fahren keine Schülerzüge auf der Wutachtalbahn“, erklärt Brinkmann. Die Arbeiten könnten nicht an einzelnen Tagen erledigt werden. Während der Bauarbeiten ist die Strecke Waldshut-Weizen laut Bahn gesperrt.

Natürlich sei es schade, dass der Zubringer zur Sauschwänzlebahn nicht fährt. Aber Ausflügler kommen auch mit den Ersatzbussen bequem nach Weizen, wie aus dem Fahrplan der Bahn ersichtlich ist.

