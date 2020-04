Eines wird deutlich, wenn man sich die Tourismusbilanz des Statistischen Landesamtes in Baden-Württemberg ansieht: Manche Kommunen profitieren sehr vom Tourismus und konnten ihre Übernachtungszahlen 2019 im Vergleich zum Vorjahr sogar deutlich steigern. Hier eine Übersicht:

Da es sich bei den zu Grunde gelegten Daten um eine Erhebung des Statistischen Landesamtes handelt, können die tatsächlichen Daten, die die Landratsämter Waldshut und Lörrach voraussichtlich im Mai präsentieren werden, davon abweichen. Der Grund: Das Statistische Landesamt erfasst nur Daten von Betrieben mit zehn oder mehr Betten.

Wo gab es 2019 am meisten und wo am wenigsten Übernachtungen

Der große Gewinner der Tourismuszahlen 2019 in der Region ist Weil am Rhein. Mit 222.725 Gästen hat die Stadt deutlich mehr Übernachtungen, andere Kommunen, die in der Statistik erfasst werden. Im landkreis Waldshut auf Platz 1: Todtmoos mit 161.448 Übernachtungen. Dahinter liegt Höchenschwand mit 144.826 Übernachtungen.

Vergleichsweise wenige Übernachtungen gab es in Wehr mit gerade einmal 14.068, gefolgt von Lauchringen mit 15.460 und Laufenburg mit 16.025 Übernachtungen.

Vergleich der Übernachtungszahlen 2019 zum Vorjahr

Die Gemeinde Todtmoos konnte Übernachtungszahlen um 3146 steigern, Bernau im Schwarzwald um 2861. Die geringste Steigerung verzeichnet Bad Säckingen mit nur 124 Übernachtungen mehr als 2018. Dennoch steht Bad Säckingen gut da. Denn andere Kommunen trifft es härter, wie beispielsweise Rickenbach. Denn: Während die Gemeinde 2018 noch 101.289 Übernachtungen verzeichnete, waren es 2019 nur noch 98.727, also 2562 weniger als im Vorjahr. Auch in Ühlingen-Birkendorf gab es 1208 Übernachtungen weniger als im Vorjahr.

Übernachtungen von Auslandsgästen

In absoluten Zahlen stehen hier die Kommunen auf den oberen Rängen, die sich auch allgemein über die meisten Übernachtungen freuen können. In Weil am Rhein übernachteten mit 69.924 am meisten ausländische Gäste, was wahrscheinlich auch auf die Nähe zum Euro-Airport Basel-Mulhouse zurückgeführt werden kann. Dahinter liegen Todtmoos und Höchenschwand. Errechnet man aber den prozentualen Wert der Übernachtungen durch ausländische Gäste ergibt sich ein anderes Bild. Platz eins belegt dann Ühlingen-Birkendorf mit 48,8 Prozent (in Zahlen: 20.325) an ausländischen Gästen. Auf Platz zwei liegt Schönau im Schwarzwald, ebenfalls im Kreis Lörrach, mit 32,8 Prozent (in Zahlen: 8493) und erst auf dem dritten Platz folgt Weil am Rhein mit einem Ausländeranteil von 31,4 Prozent.

Die Auslastung

Obwohl Rickenbach 2019 einen Übernachtungsrückgang verzeichnet, liegt die Auslastung der touristischen Betriebe in der Gemeinde bei 58,8 Prozent. Rickenbach hat somit die größte Auslastung in der Region. Diese stieg sogar um 0,9 Prozent im Vergleich zu 2018. Der Grund: Nur noch sieben statt im Vorjahr neun Betriebe gingen in die Statistik ein. Auf Platz zwei liegt Höchenschwand mit einer Auslastung von 47,2 Prozent, gefolgt von Bad Säckingen mit 46,7 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung im gesamten Landkreis Waldshut beträgt 33,9 Prozent.

Vergleicht man diese Zahlen mit denen des Vorjahres kommt man zu folgendem Ergebnis: Obwohl die Stadt Wehr in der Region insgesamt vergleichsweise wenige Übernachtungen verbuchen kann, ist die Auslastung im Vergleich zu 2018 um 6 Prozent gestiegen. Deutlich mehr als in allen anderen Orten. In Todtmoos stieg die Auslastung um gerade einmal 2,1 Prozent. Die Gemeinde liegt damit auf Platz zwei. Platz drei belegt Schönau im Schwarzwald mit einer 1,8-prozentigen Steigerung.

Schlafgelegenheiten

Es ist wenig überraschend, dass die Kommunen, die am meisten Übernachtungen aufweisen, auch diejenigen sind, die die meisten Schlafplätze zur Verfügung stellen. In Weil am Rhein gibt es demnach insgesamt 1481 Schlafgelegenheiten. Todtmoos folgt mit 1222 Schlafgelegenheiten. Nur Platz drei überrascht: Dort landet nämlich Höchenschwand, dabei liegt Bernau im Schwarzwald bei der Zahl der Betten auf Platz drei mit 1011 Schlafplätzen. Es zeigt sich hier, dass die Auslastung mit 29 Prozent in Bernau im hinteren Bereich liegt.

Südschwarzwald Qualitätswanderwege: Was steckt dahinter und wo gibt es solche ausgezeichneten Wege in der Region? Das könnte Sie auch interessieren

Einige Kommunen haben die Anzahl der Schlafgelegenheiten im Jahr 2019 deutlich gesteigert: In Bernau waren es 158 und in Herrischried 61. Doch das nicht überall so. So wurden in Rickenbach 57 Betten gestrichen. Auch Bad Säckingen hat im Vergleich zum Vorjahr 44 weniger Schlafgelegenheiten, in Todtmoos sind es 26.

Überblick: Landkreis Waldshut Im Juli 2019 wurden vom Statistischen Landesamt 290 geöffnete Betriebe erfasst, die insgesamt 12.065 Schlafplätze zur Verfügung stellen. Die durchschnittliche Auslastung betrug im Landkreis über das gesamte Jahr 2019 33,9 Prozent. Insgesamt gab es 1.346.900 Übernachtungen. Das ist ein Plus von 2.1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Fazit

Liegt Todtmoos in der Tourismusbilanz unter den Orten im Landkreis Waldshut in den meisten Feldern ganz weit vorne, nimmt die Gemeinde Rickenbach die Rolle des Schlusslichts ein. Während Todtmoos sowohl die meisten Übernachtungen als auch den größten Zuwachs an Schlafgelegenheiten verbuchen kann, gab es in Rickenbach nicht nur den größten Rückgang an Übernachtungen, sondern auch den größten Rückgang an Schlafgelegenheiten. Dennoch ist hier die Auslastung besonders hoch.

Und 2020?

Wie die Bilanz für 2020 aussehen wird, ist nicht absehbar. Derzeit gibt es für Tourismus und Gastgewerbe noch keine Aussicht auf Lockerungen oder einen Weg aus dem Shutdown.