Mehr als 50 Jahre nach Kriegsende glaubte die Schweiz nicht mehr an eine Bedrohung aus dem Norden und beseitigte im Januar und Februar 1996 die zwischen Leuggern und Leibstadt angelegten Panzersperren.

Der Landschaft gegenüber Waldshut und Dogern wurden die „Zähne“ aus Tausenden der bis zu fünf Meter tief in den Boden gerammten Eisenbahnschienen gezogen.

Deutsche Panzer waren gemeint, als die Sperre aus dem Zweiten Weltkrieg angelegt wurde. Es war eine unter rein militärischen Kriterien durchgezogene Aktion, denn der Sperrriegel verlief quer durch die Landwirtschaftsparzellen. Wo einst feindliche Kräfte aufgehalten werden sollten, konnten sich jetzt die Bauern des Gebiets auf die Rückgabe der Äcker und Wiesen freuen.

Naturnahe Flächen, in denen als Ersatz für die in Jahrzehnten überwucherten Panzersperren neue Gehölze für die Tierwelt geplant waren, sollten an anderen dafür geeigneten Stellen entstehen.

Auf die Männer des für Bunker und Sperren zuständigen Festungswacht-Korps wartete eine wahre Knochenarbeit. Meter um Meter mussten sich die Arbeiter vorkämpfen, um zunächst das wild wuchernde Dickicht über den zugewachsenen Sperren zu beseitigen und dann den Wirrwarr aus Stacheldraht wegzuschneiden.

Erst jetzt war an die fünf Meter tief in den Boden gerammten und aus vier Reihen pro Sperre bestehenden Eisenbahnschienen heranzukommen. Schließlich wartete die Fleißarbeit auf die Männer, in jede der Zigtausenden Eisenbahnschienen mit dem Schneidbrenner ein Loch zu machen, um die zum Herausziehen nötigen Stahlseile befestigen zu können.

Und weil im Untergrund oft Nagelfluh anzutreffen ist, eine Schicht, die sich in den über 50 Jahren mit den Eisenbahnschienen fast wie Beton verbunden hatte, brauchte es zum Herausziehen schweres Gerät.

Ein harter Brocken für die Panzersperre-Knacker war auch der damals auf freiem Feld bei Full stehende Bunker aus meterdickem Beton. Auch er wurde im Frühjahr 1996 beseitigt, andere, versteckt liegende Bunker, ließ man stehen.