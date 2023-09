Kreis Waldshut (pm/mvö) Der Landkreis Waldshut hat anlässlich der Energiewendetage Baden-Württemberg am kommenden Wochenende, 23. und 24. September, am Mittwoch sein Klimasparbuch vorgestellt. Zeitgleich wurde im Foyer des Landratsamts (erstes Obergeschoss) eine Wanderausstellung eröffnet, die bis zum heutigen Freitag, 22. September, besucht werden kann. Dies schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

.Was ist das Klimasparbuch? Das Klimasparbuch gibt der Landkreis Waldshut erstmals heraus, damit soll laut Mitteilung des Landratsamts an die vielfältigen Klimaschutzaktivitäten angeknüpft werden. „Das Klimasparbuch ist Ratgeber und Gutscheinbuch zugleich und macht mit alltagstauglichen Klimatipps Lust auf einen umweltbewussten Lebensstil im Kreis“, heißt es in der Mitteilung weiter. Laut Landrat Martin Kistler sollen die Bürger Anregungen an die Hand bekommen, wie sie einen nachhaltigen Lebensstil in der Region umsetzen können. Es enthält zusätzlich 32 Gutscheine für öko-faire und regionale Produkte im Bereich Ernährung und Konsum von Unternehmen aus dem Landkreis. .Wo gibt es das Klimasparbuch? Das Büchlein ist kostenlos. Bürger erhalten das Klimasparbuch ab Ende September bei den Gemeindeverwaltungen, Gutscheinpartnern und im Foyer des Landratsamts, solange der Vorrat reicht. Die Auflage beträgt 3000 Exemplare. Die Gutscheine werden bis Ende Dezember 2024 gültig sein. .Worum geht es in der Wanderausstellung? Zusätzlich zum Klimasparbuch lädt der Landkreis zu einer Wanderausstellung zu den Themen Ernährung und Klimaschutz ein. Sie ist bis zum heutigen Freitag im Foyer des Landratsamts (vor dem Kreistagssaal) ausgestellt und kann zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamts besucht werden. .Was ist das Ziel der Energiewendetage? „Klimaschutz geht uns alle an. Es liegt an uns, die Lebensgrundlagen für uns und die nachkommenden Generationen zu sichern und zu bewahren“, wird Landrat Martin Kistler in der Mitteilung zitiert. Bei den Energiewendetagen 2023 möchte der Landkreis darauf aufmerksam machen. Alle Bürger sind eingeladen, den Themenabend am heutigen Freitag und die Wanderausstellung im Landratsamt zu besuchen. Die Energiewendetage finden am 23. und 24. September in Baden-Württemberg statt.