Wenn Frauchen und Herrchen nicht so viel Geld haben, wird‘s manchmal auch zum Problem, wenn sie Futter für ihre Haustiere kaufen wollen. Dafür gibt es die Tiertafel. Dort können bedürftige Haustierbesitzer alles für ihre Lieben bekommen.

Alle zwei Wochen samstags geöffnet

Die Tiertafel Südbaden hat sich neu organisiert: Vor Kurzem hat deren Gründerin und Leiterin Roswitha Hausin ein kleines Lager an der Murgtalstraße 20a in Murg bezogen. Seither ist der Tiertafel-Shop jeweils alle zwei Wochen samstags von 12 bis 15 Uhr geöffnet.

Roswitha Hausin, im Bild im Juli 2019 mit ihren Collie-Damen, hat die Tiertafel im Kreis Waldshut etabliert. | Bild: Peter Schütz

Für Roswitha Hausin eine Erleichterung, denn bislang war sie mit ihrem Team (Heidi Matt für Bad Säckingen und Melanie Suleiman für Dogern) persönlich mit dem Auto unterwegs, um bedürftigen Tierhaltern Futter für deren Lieblinge zu bringen.

Sie haben mehr Zeit, um das Nötige zu beschaffen

„Mal schauen, wie es anläuft“, ist Roswitha Hausin gespannt. Dass sie das Futter nicht mehr selber herumfahren muss, bedeutet für sie eine Erleichterung und Ersparnis an Zeit – Zeit, die sie nun besser in die Beschaffung der nötigen Mittel investieren kann. ‚Man muss sehen, wie es angenommen wird und wieviel an Spenden es geben wird‘, sagt sie.

Der neue Standort ist ideal gelegen

Der neue Standort jedenfalls ist ideal gelegen: Zwei Haustüren weiter befindet sich eine Bushaltestelle. Zudem ist der Murger Bahnhof etwa sieben Gehminuten entfernt. Ansonsten rät Roswitha Hausin zur Bildung von Fahrgemeinschaften.

„Ich sehe zu, dass die Leute haushaltsübliche Mengen mitnehmen“, sagt sie.

Großes Sortiment: Auch Auszugsleinen für Hunde gibt es im neuen Tiertafelladen in Murg. | Bild: Peter Schütz

Am Grundgedanken der seit rund zwei Jahren bestehenden Tiertafel Südbaden hat sich trotz neuer Lokalität nichts geändert. Roswitha Hausin und ihr Team unterstützen sozial schwache Haustierbesitzer – Hunde und Katzen – mit Futter und Sachspenden.

Stattliche Auswahl in den Regalen

Die Auswahl in den kleinen Räumen kann sich sehen lassen: Nass- und Trockenfutter in bester Qualität für Hunde und Katzen, außerdem Leinen, Spielwaren, Lehrbücher und andere Accessoires, das Haustierbesitzer brauchen können – alles ordentlich und übersichtlich in Regalen platziert.

Unterstützung für die Tiertafel

„Man kann sich aussuchen, was man will“, berichtet Roswitha Hausin, „das sind alles hochwertige Sachen.“ Grundsätzlich seien alle Dosen und Verpackungen verschlossen, stellt sie klar.

Als Bezugsquellen nennt sie das Tierheim Steinatal, Futterbedarf Bernd Eckert in Waldshut, Josera Shop Oberlauchringen, Sandy Rogg, Catolet Uwe Baumgartner, Albbruck, Fressnapf Laufenburg und die Tierarztpraxis Laufenburg. Durch sie erfährt die Tiertafel Südbaden großzügige Unterstützung.

Informationen zum Tiertafel-Laden in Murg Wer kann die Tiertafel nutzen? Die Tiertafel können Haustierhalter nutzen, die selbst in Not geraten und dringend auf Futterspenden für ihren Hund oder ihre Katze angewiesen sind. Bevor die Tiertafel allerdings Futter und Sachspenden vergibt und sich auch anteilig an Tierarztrechnungen beteiligt, wird die Bedürftigkeit des Hilfesuchenden überprüft. Denn die Spenden sind überschaubar, weshalb nur wirklich bedürftigen Tierhaltern geholfen werden kann. Kann der Nachweis erbracht werden, wird der Kunde oder die Kundin in der Tiertafelkartei registriert. Dann kann er/sie bis zu 80 Prozent des Futtermittelbedarfs über die Tiertafel beziehen. Daneben können auch Sachspenden wie Hundeleinen oder Futternäpfe erworben werden. Was wird gebraucht? Was die Tiertafel Landkreis Waldshut immer gebrauchen kann: Katzen- und Hundenassfutter in Dosen, Schälchen oder Beuteln, Katzen- und Hundetrockenfutter, Einkaufsgutscheine der Tierfutter-Märkte, Spezialfutter für kranke Tiere, zum Beispiel Katzen mit Harnsteinen oder Nierenproblemen, Hunde mit Allergien. Die Tiertafel nimmt auch gerne gut erhaltenes, sauberes Zubehör an, zum Beispiel Katzen- und Hundehöhlen oder -körbchen, Halsbänder, Leinen, Geschirre, Transportboxen, Kratzbäume. Kontakt von Roswitha Hausin: 01523/6219031. Internet: www.tiertafel.eu . Auf einem Faltblatt befinden sich zwei QR-Codes, mit denen der Zugang zu Instagram und Facebook möglich ist.

Keine Konkurrenz zum Einzelhandel

Klar ist: „Wir wollen keine Konkurrenz zum Einzelhandel sein“, so Roswitha Hausin, „wir verkaufen ja nichts.“ Die Miete für den neuen Tiertafel-Shop finanziert sie über Spenden von Gönnern.

Die Spendenbox im Tiertafelladen. | Bild: Peter Schütz

„Vom Rest des Geldes können wir einkaufen gehen“, berichtet Roswitha Hausin.

Ein Lager im nützlichen Nebenraum

Aufgrund der beschränkten Raumgröße sollen sich dort nur zwei Personen gleichzeitig aufhalten. In einem ebenfalls kleinen, aber nützlichen Nebenraum hat Roswitha Hausin ein Lager eingerichtet.

Eine Heizung gibt es nicht. Im Winter wird es also kühl, aber was soll‘s: „Wir sind ja nur ein paar Stunden da“, blickt Roswitha Hausin voraus.

