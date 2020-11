von sk

Mehrere Kollisionen verursachte am vergangenen Montagabend eine 31-jährige Autofahrerin in Bad Zurzach. Laut Bericht der Kantonspolizei Aargau meldete am Montag, 16. November, kurz vor 18 Uhr eine Person, dass eine Autofahrerin in Bad Zurzach einen Unfall verursacht habe und nun davonfahre.

Die umgehend aufgebotene Patrouille der Regionalpolizei Zurzach konnte das Auto unweit der Unfallstelle anhalten. Die 31-jährige Frau war mit ihrem Ford C-Max auf der Ackerstraße unterwegs, wobei sie die Herrschaft über das Auto verlor. Sie kollidierte mit einem geparkten Auto und einer Hauswand.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter. Zwei Personen, welche zu Fuß unterwegs waren, konnten sich offenbar nur dank einem Sprung auf die Seite vor einer Kollision schützen.

Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von rund zwei Promille. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch großer Sachschaden. Die Fahrerin wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.