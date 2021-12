Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Dieses geflügelte Wort – frei nach Goethe – haben die Preisträger mit ihren Beiträgen für den Fotowettbewerb „Mit dem Alb-Bote im Urlaub“ in die Tat umgesetzt. Ihre Ferien haben die Teilnehmer entweder an der deutschen Nordseeküste, im kurpfälzischen Heidelberg, in der benachbarten Schweiz oder direkt vor der eigenen Haustür verbracht. Fernziele standen nicht auf dem Reiseplan.

Das sind die Gewinner Die Namen der Gewinner des Alb-Bote-Fotowettbewerbs 2021 lauten: Valerie Netzhammer aus Erzingen (Hauptpreis), Lydia Rehm aus Stühlingen, Ramona Weiß aus Lembach, Alessio Himmelsbach aus Erzingen, Elisabeth Etspüler aus Günzgen, Susanne Wiedner aus Berau, Elke Himmelsbach aus Erzingen, Gisela Wurst aus Hohentengen, Günter Maurer und Michael Schmidt aus Wutöschingen sowie Nadja Salomon aus Hohentengen.

Hauptgrund war sicherlich zum zweiten Mal in Folge die andauernde Corona-Pandemie. Dafür rückten Motive aus der näheren oder weiteren Heimat, die auch bisher schon willkommen waren, noch mehr in den Fokus. Wie in den vergangenen Jahren ließen sich die

Teilnehmer viele originelle Inszenierungen einfallen. Die Aufgabenstellung lautet dabei wie gewohnt, den Alb-Bote vor der Kulisse des Ferienorts zu fotografieren.

So wurde die Heimatzeitung etwa von einer Familie auf dem Kuhlehrpfad im Nachbarlandkreis Breisgau-Hochschwarzwald abgelichtet, auf einer pinkfarbenen Riesenbank im Kanton Basel oder beim Baden zu nächtlicher Stunde im eigenen Garten.

Der Hauptpreis wurde von der Jury für ein Foto vergeben, das auf einer Pferdekoppel entstand. Valerie Netzhammer aus Erzingen beweist mit ihrem Motiv, dass der Alb-Bote nicht nur zweibeinige Leser hat. Drei Pferde schauen der 23-Jährigen beim Lesen der Heimatzeitung über die Schulter. Dafür gibt es einen Waldshut-Tiengener Einkaufsgutschein über 200 Euro. Die übrigen neun Gewinner dürfen sich über einen Gutschein über 100 Euro freuen.

Wegen der Pandemie wurde in diesem Jahr erneut auf die sonst übliche Feier zur Preisübergabe verzichtet. Alle Preise

wurden wie im vergangenen Jahr durch die Stadtwerke Waldshut-Tiengen als Sponsor gestiftet.

Deren Geschäftsführer Siegfried Pflüger sagt: „Ich bedauere es sehr, dass wir aufgrund der Infektionszahlen keine persönliche Preisübergabe durchführen können, doch die Gesundheit unserer Gewinner geht vor. Wir wünschen viel Freude mit den Einkaufsgutscheinen.“ Die Preise wurden den Gewinnern zugeschickt.