Ein großer Feuerwehreinsatz läuft aktuell beim Rathaus in Lörrach. Ein Brief mit einer unbekannten Substanz, mit einem weißen Pulver, sei bei der Poststelle angekommen und dort von Mitarbeitern geöffnet worden, wie Jörg Kiefer, Pressesprecher der Polizei im Landkreis Lörrach dem SÜDKURIER berichtet. Drei Mitarbeiter des Rathauses hätten über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt und heute Morgen um 7.30 Uhr dann die Polizei informiert, so Kiefer. Die Feuerwehr Lörrach hat das Gebäude teilevakuiert, unter anderem den zweiten Stock, in dem sich die Poststelle befindet. Aktuell sind die Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken und Messgeräten im Rathaus im Einsatz. „Um welchen Stoff es sich bei der Substanz handelt, ist noch unbekannt und auch, ob noch Weiteres in dem Umschlag ist“, so Jörg Kiefer. Der Bereich um das Rathaus, inklusive Busbahnhof und Rathausvorplatz, ist weiträumig abgesperrt. Weitere Informationen folgen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.