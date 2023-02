Die Sorge vieler Verbraucher vor steigenden Energiepreisen wird auch zu unlauteren Zwecken ausgenutzt. Unbekannte rufen Strom- und Gaskunden am Telefon zu Hause unter dem Vorwand an, einen Wechsel zu einem günstigeren Anbieter zu bewerkstelligen. Die Polizei warnt davor, am Telefon Geschäfte abzuschließen oder Daten preiszugeben.

Laufenburger Rentner gibt am Telefon Kunden- und Zählernummer an

Von einem solchen unseriösen Anruf berichtet einer unserer Leser aus Laufenburg. Der Rentner erhielt telefonisch Nachricht von einer angeblichen „Energie-Ausgleichsstelle“. In Laufenburg hat die Energiedienst Holding zum Jahreswechsel die bisherigen Stromkunden der Stadtwerke übernommen.

Der Mann vermutete einen Zusammenhang des Anrufs mit dem Wechsel. Er gab deshalb dem Unbekannten seine bisherige Kundennummer und seine Zählernummer an.

Polizei: „Eine seit Jahren gängige Masche“

Mathias Albicker, der für den Landkreis Waldshut zuständige Sprecher der Polizeidirektion Freiburg, derlei Anrufe nur zu gut: „Es handelt sich um eine seit Jahren gängige Masche sogenannter unerlaubter Werbeanrufe, die regelmäßig in immer wieder veränderten Begehungsformen bei der Polizei gemeldet werden.“

Wie sollen Sie sich bei Werbeanrufen verhalten? Das rät die Polizei Lassen Sie sich nicht auf lästige Werbeanrufe ein. Legen Sie einfach den Hörer auf! Erhalten Sie unerlaubte Werbeanrufe, notieren Sie sich Datum, Uhrzeit und Grund des Anrufs sowie Namen, Unternehmen und Rufnummer des Anrufers. Wenden Sie sich mit diesen Informationen an Ihre örtliche Verbraucherzentrale. Wenn Sie eine Auftragsbestätigung erhalten, obwohl Sie lediglich der Zusendung von Informationsmaterial zugestimmt haben, widerrufen Sie umgehend und zwar schriftlich, am besten per Einschreiben. Geben Sie bei jedem Vertragsabschluss nur die hierzu notwendigen Daten an. Geben Sie nie Ihre Kontonummer preis, wenn Sie den Gesprächspartner nicht kennen. Stimmen Sie nicht der Nutzung Ihrer Telefonnummer zu Werbezwecken zu. Falls Sie es doch einmal tun: Ein einmal gegebenes Einverständnis können Sie – auch telefonisch – widerrufen. Weitere Informationen zu unerlaubter Telefonwerbung bei der Verbraucherzentrale sowie speziell von Stromversorgen bei der Bundesnetzagentur

Ziel des Anrufs sei, einen Vertragsabschluss zu erreichen, den Angerufenen beispielsweise dazu zu überreden, den Telefon-, Gas- oder Stromanbieter zu wechseln, sagt Polizist Albicker. Die Anrufer erfragten dabei auch persönliche Daten unter anderem die Kontodaten.

Werbeanrufe dürfen nicht gegen den Willen des Kunden erfolgen

Unerlaubte Werbeanrufe seien zwar verboten und bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Angerufenen, so Albicker. Das schrecke aber viele zumeist unseriöse Unternehmen nicht ab. Die Zahl der Beschwerden bei der Polizei über unerlaubte Werbeanrufe reiße nicht ab. Im Landkreis Waldshut werden jeden Monat ein gleichgelagerter Anruf der Polizei gemeldet.

Einige der Anrufer gehen besonders dreist vor. Albicker: „Um das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern zu gewinnen, missbrauchen sie die Rufnummer seriöser Personen oder Organisationen.“ Mit Hilfe einer speziellen Telefonanlage täuschten sie eine andere Rufnummer vor, die auf dem Display des Angerufenen erscheint.

Auch am Telefon abgeschlossene Verträge sind gültig

Was viele nicht wissen: Am Telefon abgeschlossene Verträge sind rechtlich gültig. Wer eine Auftragsbestätigung erhält – auch wenn er vielleicht nur der Zusendung von Informationsmaterial zugestimmt hat, sollte sofort handeln, rät die Polizei. Fast alle am Telefon abgeschlossenen Verbraucherverträge könnten innerhalb von 14 Tagen schriftlich oder durch Rücksendung der gelieferten Ware widerrufen werden. Eine Begründung ist nicht nötig. Es genügt der rechtzeitige Versand des Widerrufs per Brief, Fax oder E-Mail – der aber nachgewiesen werden muss.

Wenn Kontodaten mitgeteilt wurden, sollten unbedingt regelmäßig die Kontobewegungen überprüft und gegebenenfalls Kontakt mit der Bank aufgenommen werden. In der Regel lassen sich Lastschriften zeitnah rückgängig machen.

Und wie ging es im Fall des Laufenburger Rentners weiter?

Der Laufenburger Rentner übrigens hat nach seinem großen Fehler, sensible Daten gegenüber Dritten preiszugeben, alles andere richtig gemacht: Er hat seinen bisherigen Energieversorger kontaktiert und ihn gebeten, keine Kündigung seines Vertrags durch einen anderen Anbieter zu akzeptieren. Der alte Stromversorger versah das Konto des Kunden sofort dem Vermerk, dass ein Wechsel nicht gewünscht sei. Danach informierte der Laufenburger den zuständigen Polizeiposten.