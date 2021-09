Wer vertritt in den nächsten vier Jahren die Interessen der Menschen im Kreis Waldshut im Bundestag? Wem soll ich am 26. September meine Stimme geben? Wofür stehen die Parteien? All diese Fragen beantwortet aus erster Hand die SÜDKURIER-Wahlarena am Donnerstag, 16, September, um 19 Uhr im Kursaal Bad Säckingen.

Plätze für Live-Zuschauer sind begrenzt

Die Debatte wird im Internet in Echtzeit übertragen, aber eine begrenzte Anzahl von Zuschauern können auch direkt im Saal Politik live erleben. Nun ist ein Kontingent von 40 Plätzen frei geworden, auf das die Abonnenten des SÜDKURIER noch sehr gute Chancen haben. Dazu melden Sie sich im Internet unter https://erlebnisse.suedkurier.de/erlebnis/pd-wt/ einfach online an und reservieren Sie je nach Wunsch einen oder zwei Plätze.

Zugesagt haben die Kandidatinnen und Kandidaten von CDU, SPD, Grünen, FDP und Die Linke, die AfD hat die Einladung nicht angenommen. Die Moderation übernehmen die beiden SÜDKURIER-Redakteure Andreas Gerber und Kai Oldenburg. Alle, die sich bereits für eine Karte vormerken ließen, erhalten sicher Einlass.