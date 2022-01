Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Dauerregen herausgegeben. Von Montag, 3. Januar, 22 Uhr, bis voraussichtlich in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 5. Januar, ist in den Landkreisen Waldshut und Lörrach mit heftigen andauernden Regenfällen der Stufe 2 von 4 zu rechnen.

Bis zu 60 Liter/Quadratmeter

Für die Landkreise Lörrach und Waldshut bedeutet das: „Es tritt Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 35 Liter je Quadratmeter und 50 Liter je Quadratmeter erwartet. In Staulagen werden Mengen um 60 Liter je Quadratmeter erreicht.“

Auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes wird die Wetterentwicklung in Deutschland insgesamt wie folgt beschrieben: „Mit einer kräftigen Westströmung gelangen feuchte und zunächst noch milde Luftmassen aus dem atlantischen Raum ins Vorhersagegebiet. Auf die Südhälfte greift eine Warmfrontwelle über, die dort ab der kommenden Nacht zu teils ergiebigen Regenfällen führt.“