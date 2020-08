Ihre Maschen nennen sich „Enkeltrick„ oder „falscher Polizist“: Derzeit häufen sich die Betrugsfälle in der Region. Auch in den grenznahen Schweizer Kantonen warnt die Polizei vor Betrügern. Das Vorgehen unterscheidet sich in beiden Ländern nicht: Ein Telefongespräch mit einem vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten und eine vorgegebene Notlage als Erklärung, warum das meist ältere Opfer Geld und Wertsachen übergeben soll.

40.000 Franken Beute in Basel

So ging es am 18. August einer 79-Jährigen in Aesch im Kanton Basel-Landschaft, wie die Kantonspolizei informiert: Sie erhielt einen Anruf von einer angeblichen Freundin. Diese verlangte mehrere zehntausend Franken für einen Grundstück-Kauf. Die Rentnerin ließ sich schließlich überreden und übergab einer angeblichen Mitarbeitenden eines Notars 40.000 Franken in bar.

Enkeltrick bei Freiburg scheitert

Mit der Masche des Enkeltricks gingen auch die Betrüger vor, die am 19. August gegen 13 Uhr bei einem Rentnerehepaar in einer Freiburger Umlandgemeinde anriefen.

Am Telefon wieder eine Frau. Die unbekannte Täterin gab sich laut Polizei als vermeintliche Verwandtschaft aus und versuchte an Geld von den Geschädigten zu kommen, angeblich für die Begleichung einer Unfallrechnung. Zunächst sah es so aus, als würde der Plan aufgehen: Mit der frei erfundenen Geschichte überzeugte die Täterin das Ehepaar, einen fünfstelligen Bargeldbetrag von deren Konto abzuheben und ihr das Geld anschließend zu übergeben.

Doch letztendlich schöpfte das geschädigte Ehepaar dann doch Verdacht und erstattete bei der Polizei Strafanzeige.

Tipps der Polizei gegen den Enkeltrick Namen nicht erraten Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Fragen stellen Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Keine Details nennen Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Mit Angehörigen sprechen Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Verdächtige Anrufe der Polizei melden Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Namen abkürzen Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom. Wertsachen sicher verwahren Bewahren Sie Ihre Wertsachen, wie höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Falsche Polizisten im Kanton Schaffhausen

Im Kanton Schaffhausen gingen am 25. August bei der Polizei gleich mehrere Meldungen über betrügerische Anrufe und mögliche Betrugsversuche ein. Besonders dreist: Die Anrufer gaben sich zum Teil als Polizisten aus.

Laut Angaben der Kantonspolizei hatten sich die Anrufer jeweils als Polizisten ausgegeben und von Einbruchsdelikten in der Nachbarschaft erzählt. Aufgrund der angeblich getätigten polizeilichen Ermittlungen würde alles darauf hindeuten, dass die angerufene Person in Gefahr sei. Aus diesem Grund solle sie ihre Wertgegenstände und ihr Geld besser der Polizei übergeben – also den „falschen Polizisten“.

Falsche Polizisten: Hinweise der Polizei - Die Polizei oder Behörden werden Sie am Telefon niemals um

Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen oder Ihren Wertgegenständen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.

- Benutzen Sie nicht die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei

dem Anrufer und Täter landen könnten.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel

Polizisten, den Dienstausweis.

- Sie haben etwas Verdächtiges erlebt oder sind womöglich Opfer

geworden? Melden Sie sich sofort über Notruf 112.

In anderen Fällen gaben sich die mutmaßlichen Betrüger als ferne Verwandte in finanziellen Notsituationen aus, die dringend Bargeld benötigen würden. Erfolg hatten sie in Schaffhausen offenbar nicht, doch die Polizei rät dringend dazu, vorsichtig zu sein.

Betrüger und Diebe im Kanton Aargau

Vor Betrügern und Dieben warnte vor einigen Tagen auch die Polizei im Kanton Aargau. Hier seien an verschiedenen Orten verdächtige Personen aufgetreten, die auf dreiste Art und Weise versuchten, Wertsachen oder Gegenstände zu

stehlen. Die Kantonspolizei ging ersten Erkenntnissen zufolge von so genannten „Kriminaltouristen“ aus Osteuropa aus. Zwei mutmaßliche Täter konnten von der

Polizei festgenommen werden. Die Masche: Mit dreister Vorgehensweise versuchten sie, Opfer abzulenken und an Wertsachen zu gelangen.

So beispielsweise in Frick am 7. August: Die Betrüger täuschten mit einem Fahrzeug eine Panne vor und bewegten andere Autos zum Anhalten. Einen Tag später verzeichnete die Polizei drei Orte (Obersiggenthal, Schafisheim und Leutwil), an denen verdächtige Personen private Haushalte aufsuchten. Während der Kontaktaufnahme, schlichen weitere Personen, die der Gruppe angehören dürften, ins Innere der Objekte ein, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen.

Die Kantonspolizei Aargau mahnt zur Vorsicht und rät: „Werden Sie

durch fremde Personen angesprochen oder bedrängt, halten Sie sich bedeckt und zurückhaltend.“ Außerdem sollte umgehend die Polizei informiert werden.