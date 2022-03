von SK

Impfungen mit dem Impfstoff von Novavax sind nun in den beiden Mini-Impfzentren in Bad Säckingen und Lauchringen und an den Gemeindeimpftagen verfügbar.

Wie das Landratsamt in einer Mitteilung informiert, wird der Protein-Impfstoff von Novavax nach den Vorgaben des Landessozialministeriums vorrangig für die einrichtungsbezogenen Impfungen reserviert. Das heißt, dass vorrangig Impfwillige mit entsprechenden Berechtigungen den Impfstoff erhalten.

Dennoch stehe der Impfstoff von Novavax Impfwilligen, die bisher nicht geimpft sind, im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten zur Verfügung. Das Impfangebot besteht sowohl für die beiden Mini-KIZ in Bad Säckingen und Lauchringen als auch für die Gemeindeimpftage.

Öffnungszeiten der Mini-KIZ Das Mini-KIZ in der Gemeindehalle Unterlauchringen hat Mittwoch und Samstag von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Im Mini-KIZ am Meisenhartweg 14 in Bad Säckingen wird Dienstag, Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr geimpft. Kinderimpfungen werden freitags von 16 bis 20 Uhr im Mini-KIZ Lauchringen angeboten. Gemeindeimpftage in dieser Woche Hier finden in dieser Woche Gemeindeimpftage statt: Am Freitag, 11. März, von 16 bis 19 Uhr in der Haagwaldhalle in Weilheim sowie am Samstag, 12. März, von 9 bis 12 Uhr in der Stadthalle Tiengen von 9 bis 12 Uhr.

Impfungen mit Novavax werden von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Personen ab 18 Jahren empfohlen. Im Abstand von mindestens drei Wochen muss die zweite Impfung erfolgen, um eine Grundimmunisierung zu erhalten. Schwangeren und Stillenden empfiehlt die Stiko derzeit keine Impfung mit Novavax. Auch Booster-Impfungen mit Novavax werden aktuell nicht empfohlen.

Über die Homepage des Landratsamtes kann eine Impfung gebucht werden.