Die Freibäder in der Region jubeln angesichts rekordverdächtiger Besucherzahlen, die zuletzt im sogenannten Jahrhundertsommer 2003 erreicht worden sind. Doch das anhaltend sonnige Wetter ist gerade für Landwirte und Forstexperten alles andere als ein Grund zur Freude. Im Gegenteil: Die Witterungsverhältnisse der vergangenen Monate haben teils gravierende Schäden hinterlassen. Ein Überblick:

Reiche Ernte können Obstbauern verbuchen. Apfelbäume und Weinreben hingen dieses Jahr so voll wie lange nicht | Bild: Jutta Schütz

Sommer der Gegensätze in der Landwirtschaft

"Ein derart gegensätzliches Bild hat es in der Landwirtschaft wohl noch nie gegeben", kommentiert der Kreisvorsitzende des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), Oswald Tröndle. Grundsätzlich lasse sich festhalten, dass tendenziell schwierige Standorte, etwa in den Höhenlagen des Hotzenwalds stärkere Probleme zu verzeichnen als diejenigen im Rheintal. Und: "Konventionelle Betriebe haben aufgrund von Nährstoffzufuhren wahrscheinlich weniger Einbußen als Bio-Landwirte."

So verzeichnen Sonderkulturen wie Obstbau überdurchschnittliche Erträge. Apfelbäume hängen demnach so voll wie lange nicht, sagt Tröndle. Doch das gebe nicht unbedingt Anlass zu Freudensprüngen, denn Experten gehen davon aus, dass die Qualität des Obsts unter der Quantität leidet. Zudem sei damit zu rechnen, dass die Gewinn-Margen für die Obstbauern sinken, denn Überproduktion gehe in der Regel mit niedrigen Preisen einher.

Drastische Ernteeinbußen müssen einige Bereiche der Landwirtschaft verkraften. | Bild: Ole Spata

Ackerbau mit "blauem Auge" davongekommen

Deutliche Einbußen muss der Ackerbau verkraften. Allein bei der Kartoffelernte wird wohl 30 Prozent weniger zu erwarten als normal, schätzen Experten. Damit dürften saftige Preiserhöhungen einhergehen. Oswald Tröndle ist aber der Ansicht, dass der Ackerbau am Hochrhein "mit einem blauen Auge davon gekommen". Auch hier gebe es voraussichtlich Einbußen. Diese fallen aber wohl nicht so krass aus wie in anderen Teilen Deutschlands

Massive Ausfälle in der Grünlandsparte

Das gelte gerade im Vergleich mit der Sparte Grünland: "Hier sind die Ausfälle massiv", so Tröndle. Der erste Schnitt im Frühjahr sei noch durchschnittlich, beim zweiten gab es teils Komplettausfälle. Weitere Schnitte seien an einigen Orten bislang gar nicht möglich gewesen, weil der Graswuchs wegen Trockenheit ins Stocken geraten sei, erklärt Tröndle.

Das führe dazu, dass die Viehbetriebe erhebliche Mehrausgaben verkraften müssen, denn viele müssten Futter zukaufen, um über den Winter zu kommen. "Unter Umständen müssen die Höfe sogar Vieh verkaufen." Noch könne man nicht abschätzen, ob die Problematik für einige Landwirte sogar existenzbedrohliche Ausmaße annehmen kann, so Tröndle.

Zu hoffen sei, dass durch die angekündigten Hilfsmittel der Bundesregierung die schlimmsten Folgen abgemildert werden können. Ansonsten rate der BLHV, Produkte von regionalen Ereugern zu kaufen.

Nadelausfall: Aufgrund der langen Trockenheit sind viele Bäume in den Wäldern geschwächt. | Bild: dpa

Wälder haben Regen dringend nötig

Inwiefern die Wälder Schaden genommen haben, wird sich wohl erst in den nächsten ein bis zwei Jahren endgültig zeigen, lautet die Bilanz von Bad Säckingens Stadtförster Gabriel Hieke: "Natürlich sind schon viele Bäume braun oder verlieren vorzeitig ihr Laub."

Vieles hänge aber von den Niederschlägen im Winter und Frühjahr ab. Dadurch könnten viele augenscheinliche Schäden wieder kompensiert werden.

Drastisch vermehrt haben sich Schädlinge wie der Borkenkäfer. Bild: Lukas Reinhardt | Bild: unbekannt

Deutlicher Zuwachs bei Käferholz – Holzpreise sinken

Klar ist derweil schon jetzt: Schädlinge wie der Borkenkäfer, der die Fichtenbestände befällt, haben sich drastisch vermehrt. "Wir haben dieses Jahr etwa 1000 Festmeter Käferholz eingeschlagen", schildert Bad Säckingens Stadtförster Gabriel Hieke. Das sei etwa ein Sechstel des geplanten Gesamteinschlags.

"Wir konnten dies in die Planung mit aufnehmen. Allerdings entstehen unvorhergesehene Kahlflächen." Hier gelte es noch zu prüfen, ob die vorhandene Naturverjüngung ausreiche, oder ob neue Bäume gepflanzt werden müssten. Es zeichne sich derweil bereits für Waldbesitzer ein Schaden finanzieller Natur ab, denn infolge des Unwetters Anfang des Jahres sind die Holzpreise bereits gesunken, so Hieke: "Das wird sich durch die großen Mengen Käferholz wahrscheinlich noch verschärfen."

Noch keine Entwarnung: Nach wie vor gilt Waldbrandgefahr. Die bisherigen Niederschläge haben bei weitem nicht ausgereicht, um für Entspannung zu sorgen. | Bild: David-Wolfgang Ebener

Weiterhin hohe Waldbrandgefahr

Noch keine Entwarnung kann Gabriel Hieke dagegen in Sachen Waldbrandgefahr geben: "Wir wurden zwar von größeren Ereignissen verschont. Doch was bisher an Regen herunter kam, war höchstens oberflächlich und ist längst verdunstet." Daher gelte die Maßgabe: Kein offenes Feuer und absolutes Rauchverbot im Wald.

Dabei ist die Region von Waldbränden weitestgehend verschont geblieben, wie Bad Säckingens Feuerwehr-Stadtkommandant Tobias Förster schildert. Dennoch haben sich die Feuerwehren gezielt auf mögliche derartige Einsätze vorbereitet – und zwar in enger Absprache mit den benachbarten Feuerwehren. Insbesondere wurden Landwirte aufgerufen, ihre Vakuumfässer mit Wasser zu füllen und sich für den Notfall bereit zu halten. Viele seien dieser Bitte nachgekommen.

Anstrengend: Bei Hitze wie hier auf der A98 in voller Montur zu arbeiten, war für die Feuerwehrleute äußerst anstrengend. | Bild: Feuerwehr Bad Säckingen

Hitze setzt Feuerwehr bei Einsätzen zu

Gleichwohl habe die Hitze den Feuerwehrleuten im Ernstfall immer wieder extrem zugesetzt: "Bei Hitze in der schweren Einsatzmontur einem Brand zu löschen, ist unwahrscheinlich anstrengend", so Förster. Insofern mussten mehr Ablösungen einkalkuliert und Getränke zur Verfügung gestellt werden.

Was die Perspektiven anbelangt, ist Förster äußerst vorsichtig. Neben der anhaltend hohen Waldbrandgefahr bereite die Situation in den Wäldern der Feuerwehr noch aus einem anderen Grund große Sorge: "Die Bäume sind so geschwächt, dass schwer abzusehen ist, was beim nächsten Sturmereignis passiert."

Deutlich weniger Strom wurde im Juli und August im Kraftwerk Laufenburg produziert. | Bild: Erich Meyer

Kraftwerke produzieren teils nur halbe Strommenge

Zum Teil die Hälfte der normalen Strommenge hat die Energiedienst Holding während während des Juli und August produziert: "Nur weil die ersten fünf Monate des Jahres überdurchschnittlich waren, können wir insgesamt noch von einem Normaljahr sprechen", schildert Unternehmenssprecher Alexander Lennemann.

Und die Lage bleibt angespannt: Noch Anfang September lag die Wassermenge im Rhein bei durchschnittlich 600 Kubikmetern pro Sekunde: "Normal wären etwa 1000 Kubikmeter." Prognosen für das weitere Jahr seien allerdings extrem schwierig: "Ein paar Tage Niederschläge genügen häufig, um die Situation zu entspannen."

Reichlich Trinkwasser befindet sich trotz Trockenheit im Bad Säckinger Wasserspeicher. | Bild: Archiv

Grundwasser beschert Bad Säckingen sichere Trinkwasserversorgung

Keine Probleme gab es in Bad Säckingen und den Ortsteilen mit dem Trinkwasser, wie Klaus Brehm, Leiter Netzbetrieb Erdgas- und Trinkwasser bei den Stadtwerken, betont: "Wir sitzen in Bad Säckingen auf einem Trinkwasserspeicher, der so groß ist, dass wir keine nennenswerten Absenkungen haben."

Der Vorteil sei, dass die Trinkwasservorkommen ausschließlich aus Grundwasser gespeist werden. "In Gebieten mit Quellwasserversorgung wie auf dem Hotzenwald, sieht die Sache schnell etwas anders aus, wenn Regen ausbleibt", so Brehm. Aber auch dort sei wohl bei einem durchschnittlichen Herbst- und Winterniederschlag das meiste ausgeglichen.

Wasserentnahmeverbot aus öffentlichen Gewässern verlängert

Dagegen wurde das vom Landkreis Waldshut verordnete Wasserentnahmeverbot, das seit August gilt, erst vergangene Woche erneut verlängert – bis Mitte Oktober. Ein solches Verbot gibt es laut Pressesprecher Michael Swientek nur selten. Dass es so flächendeckend und langfristig eingesetzt wird, sei noch nie vorgekommen.

