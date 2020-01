von Frank Linke

Schopfheim – Eine sich in vielerlei Hinsicht verändernde Welt und die damit verbundenen Herausforderungen für Wirtschaft und Politik waren zentrales Thema beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee (IHK) , am Dienstag in der Schopfheimer Stadthalle.

Veränderungen habe es zwar schon immer gegeben, neu sei die Geschwindigkeit, „die Veränderung in der Relation zur Zeit“, sagte IHK-Präsident Thomas Conrady und bezog hier das Thema Klimawandel ebenso ein wie die Digitalisierung, wo sich der Wandel für jeden spürbar auch in der Region beschleunige. Digitalisierung sei jedoch per se nicht negativ – im Gegenteil.

Conrady sieht darin ein gigantisches Potenzial der Optimierung von Prozessen, von der Produktion über die Logistik bis zur intelligenten Steuerung der des Verkehrs, von der passgenauen Entwicklung von Dienstleistungen bis zur resourcenschonenden Nutzung nahezu sämtlicher Güter des Alltags. Das sei – und das müsse man in Deutschland immer ausdrücklich hinzufügen – eine gute Botschaft.

IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx, Gastredner Udo Di Fabio und IHK-Präsident Thomas Conrady. | Bild: Frank Linke

Der bedrohlich wirkenden Veränderungsgeschwindigkeit gelte es etwas Positives entgegenzusetzen, nämlich „Veränderungsintelligenz“: „Den wirtschaftlichen Erfolg der Vergangenheit umgehend in die Entwicklung der Prozesse und der Produkte zu investieren, mit denen die Zukunft gewonnen werden kann.“ Wer heute so weitermache wie bislang, der werde in naher Zukunft einen unaufholbaren Rückstand verkraften müssen – oder eben nicht mehr verkraften können.

Mit dem Wandel sieht sich auch der Handel – und damit die Innenstädte – konfrontiert. Lebensgewohnheiten ändern sich, der Onlinehandel wächst. Veränderungsintelligenz bedeute hier, „dass wir uns am besten heute noch Gedanken mache, wie unsere Innenstädte in zehn Jahren aussehen sollen. Welche Aufenthaltsqualität sie bieten sollen, welche Dienstleistungen, wie sie erreichbar sein sollen und wie das Leben und arbeiten in ihnen aussehen soll.“

Conradys Rezept, die Herausforderungen zu meistern: „Die Chancen der Digitalisierung nutzen, Veränderungen nicht verweigern, sondern selbst in die Hand nehmen, Bildung ganz oben in der Zielhierarchie verorten, die Infrastruktur der Region stärken und bei allem Innovationsdruck, nicht die Ruhe und das Selbstvertrauen verlieren, dass wir es können.“

„Die Selbstbehauptung einer liberalen Demokratie im globalen Wettbewerb“ war das Thema der Rede von Udo Di Fabio, Professor am Institut für öffentliches Recht der Universität Bonn und Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D..

Gastredner Udo Di Fabio. | Bild: Frank Linke

Das westliche Wertesystem sei unter Druck, stellte Di Fabio in seiner ausführlichen Betrachtung der globalen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen fest. „Wir müssen mehr in die Demokratie investieren und die Demokratie muss in Infrastruktur investieren, schlug Di Fabio unter anderem vor. „Ich glaube, wir leben immer noch in einem wunderbaren Land mit einer rechts- und sozialstaatlichen Ordnung.“ Dies dürfe aber nicht zur Selbstzufriedenheit führen. Man müsse dafür kämpfen, dass das auch so bleibt.