von SK

Die 15-jährige Schülerin war am Nachmittag des 14. November nicht aus der Schule nach Hause gekommen. Daraufhin meldeten ihre Eltern sie gegen 23.30 Uhr am Tag ihres Verschwindens bei der Polizei als vermisst gemeldet. Ihr Mobiltelefon habe die Jugendliche zu Hause liegen lassen.

Von einer möglichen Straftat als Hintergrund ging die Polizei nicht aus. Am Montag, 25. November, wendete sie sich mit einem Vermisstenaufruf an die Öffentlichkeit. Nun teilt die Polizei mit, dass die Jugendliche in der Nacht zum Donnerstag, 28. November, nach Hause zurückgekehrt sei.