von Ralf Dorweiler

Frau Meißner, haben Sie als Nikotinentwöhnungstherapeutin eigentlich auch eigene Erfahrungen mit Zigaretten gemacht?

Ich habe früher mal geraucht, das ist aber schon sehr lange her.

Wie viele Raucher können an ihrem Kurs teilnehmen?

Es sollten schon mindestens sechs Personen sein. 15 hingegen wären zu viele. Ich würde sagen, zwischen sechs und zwölf Personen sind ideal.

Zum Kurs Die Nikotinentwöhnungstherapeutin Ulrike Meißner vom baden-württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation (bwlv) in Lörrach hält bei der VHS Rheinfelden einen Nichtraucherkurs ab. Das Programm „Ja, ich werde rauchfrei“ findet dienstags an sechs Abenden ab dem 14. Januar von 17 bis 19 Uhr in der VHS statt. Anmeldung und Info: bwlv Fachstelle Sucht, Tumringer Straße 229, 79539 Lörrach, Telefin 07621/162 34 90 Zur Person Ulrike Meißner ist 61 Jahre alt und seit Jahrzehnten in der Suchtberatung tätig. Angestellt ist sie bei der bwlv Fachstelle Sucht und in Lörrach und in der Außenstelle Rheinfelden tätig. Es gab bereits eine Zusammenarbeit mit der VHS Rheinfelden in Form von Filme-Abenden. Der Rauchentwöhnungskurs „Ja, ich werde rauchfrei“ ist der erste, den der bwlv in Rheinfelden anbietet.

Der Kurs heißt „Ja, ich werde rauchfrei“. Was machen Sie als Nikotinentwöhnungstherapeutin mit den Teilnehmern?

Es handelt sich um ein verhaltensorientiertes Programm, das mit Modulen arbeitet. Solche modularen Programme kommen gerne zur Anwendung, wenn es um Verhaltensänderungen geht. Das Rauchen ist mit vielen bestimmten Verhaltensmustern und Ritualen verbunden, zum Beispiel die Zigarette nach dem Essen. Ich hatte einmal einen Teilnehmer, der immer im Auto rauchte, mit dem er beruflich viel unterwegs war. So hat jeder seine Gewohnheiten. In dem Kurs soll es darum gehen, sich über Gewohnheitsmuster bewusst zu werden und Ersatzhandlungen zu finden, die von kritischen Situationen wegführen. Ich stelle immer wieder fest: Das A und O beim Aufhören ist die Motivation. Es braucht einen triftigen Grund, der Sucht den Kampf anzusagen. Je klarer man für sich die Motivation herausarbeiten kann, umso einfacher ist es, von der Sucht loszukommen. Dass man sich für den Kurs anmeldet, zeigt, dass man motiviert ist. Die dem Wunsch aufzuhören zugrundeliegende Motivation eines jeden Teilnehmers wird auch während des Kurses ein wichtiges Thema sein.

Rheinfelden Die Millennium-Babys sind jetzt erwachsen: Was die 20-jährigen Rheinfelder heute umtreibt Das könnte Sie auch interessieren

Zum neuen Jahr nehmen sich ja immer ganz viele Raucher vor, endlich Schluss zu machen mit dem Glimmstängel. Reicht das als Motivation oder ist das zum Scheitern verurteilt?

Der Wunsch nach Veränderung ist immer angestoßen von „etwas“. Das kann eine Erkrankung sein, die Geburt eines Kindes, das Erreichen der „Lebensmitte“ – oder der Beginn eines Neuen Jahres. Ich finde, das passt sogar sehr gut! Entscheidend wird die Antwort auf die Frage sein: „Welchen Gewinn verschafft mir das Nichtrauchen?“

Ulrike Meißner. | Bild: bwlv

Die Veranstaltung geht von 17 bis 19 Uhr. Gibt es zwischendrin eine Rauchpause?

Beim ersten Treffen sind die Teilnehmer in der Regel noch Raucher. Wenn die Teilnehmer es wollen, kann es zwischendrin durchaus eine Rauchpause geben. Der Rauchstopp soll zwischen dem zweiten und dritten Kursabend stattfinden. Danach gibt es noch eine normale Pause, aber keine Rauchpause mehr.

Hochrhein Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft: Menschen mit Handicap stellen in den Caritaswerkstätten Zwischenprodukte für die Industrie her Das könnte Sie auch interessieren

Sind Nikotinpflaster oder -kaugummis erlaubt?

Die können nach wissenschaftlichen Erkenntnissen unterstützend bei einem Rauchstopp wirken. Wir weisen immer darauf hin. Die Anwendung ist eine persönliche und individuelle Entscheidung der Teilnehmer.

Haben die Teilnehmer ihrer Kurse schon Erfahrungen beim Aufhören?

Die meisten haben es tatsächlich schon einmal alleine probiert. Oft sind auch Teilnehmer dabei, die schon ein halbes Jahr rauchfrei gelebt haben, bevor sie rückfällig wurden. In solchen Fällen ist es wichtig, die Gründe zu analysieren, warum es nicht geklappt hat. Sucht findet eben oft Gründe, die einen wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen lassen. Der Austausch in der Gruppe hilft beim Aufhören. Dass man sich regelmäßig trifft und sich gegenseitig motivieren kann, ist ein wichtiger therapeutischer Effekt.

Rheinfelden Sina Bohsung und Niels Angne reisen seit 2017 um die Welt. Ihr Budget: Zehn Euro pro Tag Das könnte Sie auch interessieren

Ein Teil der Kosten des Kurses, heißt es in der Einladung, könne von Krankenkassen übernommen werden. Muss man dafür nachweisen, Nichtraucher geworden zu sein?

Nein. Das ist nur daran gebunden, dass man mindestens fünf von sechs Kursterminen wahrnimmt. Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebestätigung und können diese bei ihrer Krankenkasse einreichen. Die meisten Krankenkassen beteiligen sich dann an den Kosten.