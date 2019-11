Hochrhein/Bonndorf vor 3 Stunden

Zu sechst auf 55 Quadratmetern: So lebt diese alleinerziehende Mutter in Bonndorf – und findet seit über einem Jahr keine neue Wohnung

Ganz schön eng ist es für Cindy Werner und ihre Kinder. Ihre große Tochter hat sie in ihrer Bonndorfer Wohnung aufgenommen. Nun lebt die Familie zu sechst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Die Mutter will das ändern, aber bislang ist es nicht mal zu Besichtigungsterminen gekommen. Ihr Eindruck: Kinder seien bei vielen Vermietern unerwünscht.