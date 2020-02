Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Zensus 2021: Was kommt auf die Menschen in der Region zu? Hier die zehn wichtigsten Antworten

Mit dem Zensus kommen 2021 die bundesweiten Bevölkerungszahlen auf den Prüfstand. Auch im Kreis Waldshut werden in diesem Rahmen tausende Bürger befragt und müssen Auskunft geben. Die Planungen der Behörden am Hochrhein laufen dafür bereits an und es werden neue Stellen geschaffen. Ein Überblick über die statistische Erhebung.