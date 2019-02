von Richard Kaiser

Dank der im 18. Jahrhundert durch Kaiserin Maria Theresia vorgesehenen Steuerreform entstanden in Vorder­österreich, zu dem auch der westliche Teil des heutigen Landkreises Waldshut gehörte, für jede Gemarkung, damals als Bann bezeichnet, genaue Pläne. So 1777 auch in Dogern. Doch wurden dort 1787, 1791 und 1800 noch weitere Karten gefertigt, mit denen sich das ehemalige Bauern- und Fischerdorf gegenüber anderen Ortschaften abhob.

Um Bannpläne zeichnen und Flächen für die Steuererhebung berechnen zu können, musste die Gemarkung zuvor vermessen werden. Hierbei wurden seinerzeit die Längenmaße Schuh und Rute (entspricht zehn Schuhe) angewandt. Als Flächenmaße waren entsprechend der Quadratschuh und der Juchart in Gebrauch.

Maßeinheiten leiten sich vom Körper ab

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts galten in den einzelnen Territorien die unterschiedlichsten Maßeinheiten. Man leitete sie von alters her vom menschlichen Körper ab, zum Beispiel Fuß oder Schuh. Auf dieser Grundlage entstand für die Gemeinde Dogern der „Geometrische Plan des in der Kais. Königl. Grafschaft Hauenstein gelegenen Dogerner Banns, welcher 1777 aufgenommen, abgemessen und zeichnet worden, F. Jos. Leimgruber, Geometer Juratus“. Es war eine 77 auf 103 Zentimeter große Handzeichnung, die Gemarkungsgrenze mit Grenzsteinen, Rhein, die Rheininseln Au, Grien und Steinegrien, ferner Wälder, Wiesen, Äcker, Reben, Wege, Häuser, einzelne Gebäude am Rhein, sowie die Kirche am Ortsrand und die Kapelle am Rhein mit dazugehörenden Friedhöfen enthielt.

Der Maßstab der Karte war allerdings nicht auf Anhieb erkennbar. An seinem Rand wurde aber eine 23,7 Zentimeter lange Maßstabsleiste mit dem Zusatz „Scala Geometrica von 300 Ruthen oder 3000 Schuh“ angebracht, anhand derer sich der Maßstab 1:4000 errechnen ließ. Die Fläche der Gemarkung Dogern ermittelte Leimgruber mit 1872 Juchart, was 674 Hektar entspricht, ein Juchart (36 Ar) waren 36 000 Quadratschuhe.

Mit Messtisch und Diopterlineal wurde im 18. Jahrhundert auch in Dogern das Gelände vermessen. Dieser Landvermesser ist abgebildet auf einem Kupferstich aus dem Lehrbuch über praktische Feldmesskunst „De re ichnographica …“ des österreichischen Astronomen und Geodäten Johann Jakob von Marinoni (1676 bis 1755). | Bild: Repro: Richard Kaiser

Der seinerzeit 630 Juchart große Dogerner Wald verdient besondere Beachtung, denn als sogenanntes Allmend war er gemeinsames Gut. Über die Holznutzung kam es innerhalb der Dorfbevölkerung jedoch immer wieder zu Konflikten, sodass der Waldshuter Geometer Johann Hühnerwadel (1744 bis 1802) beauftragt wurde, den Wald in 884 Parzellen aufzuteilen, die den 67 Familien des Dorfes zugehörig waren. Im Jahr 1787 brachte er auf drei Karten seine Ergebnisse zutage.

Als dritter Geometer trat 1791 Fridolin Garnie in Erscheinung. Er zeichnete im Maßstab 1:2000 den „Plan von der Land Letze in dem Dogerer Bann“ auf zwei Karten, denn das Gebiet erstreckte sich auf einer Länge von 3,4 Kilometern, von der Gemarkungsgrenze gegenüber von Birndorf bis zu der gegenüber von Eschbach. Der 23 Hektar umfassende Wald wurde in 63 gleichgroße Parzellen aufgeteilt. Die vorderösterreichische Regierung verkaufte ihn nämlich an die Gemeinde Dogern, da er seinen früheren Zweck als Verteidigungsareal nicht mehr erfüllte. Diese gab ihn dann an die Allmendberechtigten weiter, überwiegend zur Nutzung, teilweise aber auch zum Erwerb von Eigentum.

Freies Feld wird erfasst

Die Waldverhältnisse waren nunmehr geregelt, das Dorf und das freie Feld indessen waren noch nicht kartografisch erfasst. Mit dieser Aufgabe wurde wiederum Johann Hühnerwadel betraut, mit dem die Gemeinde bei der Waldvermessung 1787 schon gute Erfahrungen gemacht hatte.

Hühnerwadel fertigte 1800 sodann sieben Einzelpläne an, in denen er etwa 2400 Grundstücke (ohne die Allmendwaldparzellen) einzeichnete, die er damals vermaß; die meisten waren bereits mit Grenzsteinen versehen. Jeder Einzelplan besaß am unteren Kartenrand eine 15,8 Zentimeter lange Maßstabsleiste, die 100 Ruten anzeigte. Daraus ergab sich der Maßstab 1:2000. Im Hauptplan, in dem der Ortsetter und die angrenzenden Hausmatten ersichtlich waren, brachte er 69 nummerierte Wohnhäuser zu Papier, weitere 28 Gebäude, die vermutlich nicht bei der Feuerversicherung gemeldet waren, hatten keine Hausnummern.

Von den sechs weiteren Grundstücksplänen Hühnerwadels aus dem Jahr 1800, mit A bis F gekennzeichnet, sind drei besonders hervorzuheben. Zum einen ist es Plan B, weil darin die vier letzten Häuser des einstigen Dorfs am Rhein und die 1772 errichtete Kapelle (1934 abgerissen) mit ihrem dazugehörigen Friedhof sowie die Fährverbindung nach Leibstadt dokumentiert waren. Zum andern Plan C, der die damalige 22 Hektar große Rheininsel Au mit ihrem Landwirtschaftshof zum Inhalt hatte. Darüber hinaus war Plan F mit seinen 506 Rebengrundstücken vom Rüttebuck bis zum Bürgelrain ein Augenschmaus, denn nirgends sonst wurde das frühere Dogerner Weinanbaugebiet so detailliert erfasst.

Nachdem 1806 das sich aus verschiedenen Sondergebieten zusammengesetzte Großherzogtum Baden gegründet war, hatte man bald das Bedürfnis nach einem einheitlichen, auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebauten Vermessungs- und Kartenwerk. Zunächst wurde eine Triangulation (Dreiecksmessung) über das ganze Land durchgeführt und nach und nach das Netz immer mehr verdichtet, sodass schließlich in jeder Gemarkung trigonometrische Punkte mit Koordinaten, bezogen auf den Nullpunkt bei der Sternwarte Mannheim, vorhanden waren. Darauf aufbauend, verabschiedete der Badische Landtag 1852 ein Vermessungsgesetz, nach dem alle Grundstücke katastermäßig aufgenommen und deren Flächen berechnet werden mussten.

Dogern war mit der Katastervermessung erst in der Zeit von 1879 bis 1883 an der Reihe. Das war gut, denn ab 1872 wurde das metrische Maß eingeführt, das gegenüber der seitherigen badischen Längenmaßeinheit Rute, Fuß und Zoll kleinere Intervalleinheiten hatte. Fortan konnten Grenzsteine auf Zentimeter eingemessen werden, statt Zoll (drei Zentimeter). Die Grenzpunktbestimmung wurde daher genauer als in 25 anderen Gemarkungen des heutigen Landkreises Waldshut, in denen die Katastervermessung schon zwischen 1863 und 1871 zur Ausführung gelangte.

Der damalige Geometer Karl Mayer kam 1883 auf eine Dogerner Gemarkungsfläche von 746 Hektar und wies 2349 Eigentumsstücke aus. Der 72 Hektar große Unterschied gegenüber dem Leimgruber-Ergebnis von 1777 beruht in erster Linie auf die nunmehr erfasste halbe Rheinfläche (die andere Hälfte gehört zur Schweiz) mit rund 50 Hektar. Das übrige Mehrergebnis von 22 Hektar ist jedoch auf eine verbesserte Aufnahmemethode zurückzuführen. 1879 arbeiteten Geometer bereits mit Winkel messenden Theodoliten. Mithilfe eines solchen Instruments konnten sogenannte Polygonzüge gemessen werden, aus denen Vermessungspunkte mit Landeskoordinaten hervorgingen. Diese bildeten alsdann ein Fundament zur Vermessung der Grundstücksgrenzen und zur Berechnung der Grundstücksflächen. Ein handkartierter Gemarkungsatlas mit Übersichtsplan 1:10 000, sowie 28 Einzelpläne, überwiegend 1:1500, waren eindrucksvolle Nachweise der Dogerner Katastervermessung, in dem auch die 86 gebräuchlichsten Flurnamen ihren Platz fanden.

Ein weiteres Jahrhundert später ging die dritte große Vermessungsaktion über die Bühne. Der kleinparzellierte Forst war nicht mehr rentabel, und die Gemeinde Dogern entschloss sich zur Allmendwaldablösung. Die Nutzungsberechtigten konnten entweder entschädigt werden oder Waldeigentum erwerben.

Hierzu brachte man im Jahr 1975 ein 294 Hektar großes Waldflurneuordnungsverfahren auf den Weg, in dem aus mehr als 1000 Besitzstücken 129 Grundstücke gebildet und durch Wege erschlossen wurden. Bei dieser Waldvermessung kam bei der ausführenden Behörde, dem Flurneuordnungsamt Bad Säckingen, erstmals ein selbstregistrierender elektronischer Tachymeter zum Einsatz, mit dem Winkel und Entfernungen sehr genau gemessen werden konnten.

Weitere 182 Hektar wurden in Dogern infolge des Baues der 1982 fertiggestellten Umgehungsstraße wiederum durch ein Flurneuordnungsverfahren neu vermessen. Aus 765 darin einbezogenen Grundstücken ergaben sich 334 neue. Auf der 745 Hektar großen Gemarkung Dogern befanden sich alsdann noch 1683 Grundstücke, von denen 1048 bebaut waren.