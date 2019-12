von Susanne Kanele, Melanie Völk

Mit Pinguinen spazieren

Wenn schon einen Spaziergang, warum nicht auch einmal in der Gesellschaft mit Königs- und Eselspinguinen. Im Zoo in Basel ist das möglich. Die Pinguine laufen täglich um 11 Uhr über die Brücke vom Vivarium zur Außenanlage. Diese Spaziergänge, mit den an die Kälte gewohnten Tiere ist möglich, wenn die Temperaturen unter 10 Grad fallen. An warmen Tagen wäre der Spaziergang für die Vögel ein mühsames Unterfangen.

Spaziergang durch den Zoo: Im Herbst und Winter können Zoobesucher in Basel die Pinguine ganz nah erleben. Die Tiere spazieren jeden Morgen um 11 Uhr auf die Außenanlage. | Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Ihr dicht anliegendes Federkleid und die dicke Speckschicht unter der Haut schützen sie an Land und im Wasser hervorragend vor Kälte. Während des Laufens erzeugen sie Eigenwärme, auch das hält sie bei Kälte warm. Bei warmem Wetter könnten sie während des Laufens ihre Eigenwärme nicht mehr abgegeben, was zu gesundheitlichen Schäden führen kann.

Mit Schneeschuhen wandern

Schneeschuhwandern auf dem Feldberg ist der absolute Klassiker. Die geführte Schneeschuhwanderung startet am Haus der Natur, das auf einer Höhe von 1280 Metern liegt. Doch bevor es losgeht, findet eine kurze Einweisung durch die Wanderführer statt. Danach geht es durch den verschneiten Wald in Richtung Seebuck.

Schneeschuhwandern ist auf dem Feldberg und in einigen anderen Gemeinden im Landkreis Waldshut möglich. | Bild: Silas Stein

Das erste Ziel ist der Feldbergturm am Seebuck, auf einer Höhe von 1448 Meter. Von diesem Ausgangspunkt bietet sich bei guter Sicht ein Rundumblick: Von Eiger, Mönch und Jungfrau, bis hin zur Zugspitze, dem Mont Blanc-Massiv und zu den Vogesen. Danach geht es weiter über den Bergrücken hinüber zum Gipfelplateau in einer Höhe von 1493 Meter. Die Ausrüstung kann ausgeliehen werden. Weitere Infos gibt es im Internet.

Mit allen Sinnen erfahren

Eine besondere Erlebniswelt bietet das Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafehausen, das mit allen Sinnen entdeckt werden kann. Tradition trifft auf Pop-Art. Im Bereich Sehen findet sich neben einer Vielzahl optischer Illusionen auch ein überdimensionales Suchspiel, bei dem man das Auge über den ganzen Ort schweifen lassen kann. Im Schwarzwälder Blumengarten wird man seiner Nase nicht mehr trauen können. Auch auf die Ohren gibt es was: Mit einem chinesischen Gong lassen sich Schallwellen im Bauch spüren, die eigene Stimme wird zum optischen Instrument und an der Grafenhausener Geige malt man akustische Muster.

Spaß am Ausprobieren und Mitmachen, haben alle Gäste des „Schwarzwaldhaus der Sinne“ – dem Mitmach-Museum in Grafenhausen. | Bild: Gudrun Deinzer

Auch die Sinnesorgane der Tierwelt kann man im Schwarzwaldhaus der Sinne erforschen. Wie sieht eine Biene? Wie fühlt sich ein Bienenstock von Innen an? Etwas für die ganz Mutigen ist der Dunkelgang. Hier gilt es, sich durch einen völlig dunklen Raum zu tasten und den Ausgang zu finden. Die Abteilung ZeitRaum befindet sich im oberen Dachgeschoss und widmet sich der Zeit im Allgemeinen und der heute so wichtig gewordenen Problematik der Be- und Entschleunigung im Besonderen. An den Feiertagen ist das Schwarzwaldhaus der Sinne geöffnet von 11 bis 17 Uhr.

Mit heimischen Tieren

Völlig unabhängig von der Tages- oder Öffnungszeiten, sind die beiden Wildgehege in Bad Säckingen und Waldshut. Dort gibt es heimische Wildschweine, Rehe oder Hirsche in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. Aber die ­Tiere bitte nicht mit den Resten des Weihnachtsessens oder mit Brotresten füttern. In den Gehegen gibt es jeweils Automaten, woraus Futtermais bezogen werden kann.

In den Wildgehegen gibt es heimische Wildschweine, Rehe oder Hirsche in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben, hier ein Wildschwein in Bad Säckingen. | Bild: Susanne Kanele

Das Wildgehege in Waldshut ist im Winter von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Dem Wildgehege in Bad Säckingen kann täglich ein Besuch abgestattet werden.

Mit Kufen das Eis erkunden

Die Eishalle Herrischried bietet für verschiedene Interessen entsprechende Angebote. Ob zu heißen Rhythmen bei der Eisdisco oder bei den Familienmittagen oder der Kinderdisco, hier kommen alle Generationen auf ihre Kosten. Und eine Lasershow gibt es auch noch.

Die Eishalle in Herrischried ist in den Weihnachtsferien täglich geöffnet. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Die Eissporthalle Herrischried ist ein beliebter Treffpunkt für alle Altersklassen, für jeden ist etwas dabei. In der Eissporthalle können außerdem Schlittschuhe in allen Größen ausgeliehen werden. Für die ganz kleinen stellt die Eissporthalle außerdem Wichtel und Pinguine als Lernhilfen zur Verfügung. Für die Kinder, die die Schuhgröße 25 noch nicht erreicht haben, stellt die Eissporthalle verstellbare Schlittschuhe mit jeweils zwei Kufen, für den sicheren Stand auf dem Eis an. Die Eishalle ist in den Weihnachtsferien täglich geöffnet, auch an Silvester und an Dreikönig. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie im Internet.

Mit kleinen Details die Schweiz erkunden

Nach dem Vorbild der größten Modelleisenbahn der Welt, dem Miniatur Wunderland in Hamburg, entsteht in einer ausgedienten Halle der Schweizerischen Industrie Gesellschaft SIG in Neuhausen am Rheinfall die größte überdachte Miniaturwelt der Schweiz. Die Grundfläche ist so groß wie sieben Tennisplätze. Im Gegensatz zur Hamburger Ausstellung stehen in Neuhausen nicht die Modelleisenbahnen, sondern die „swiss milestones“ im Vordergrund.

Die Miniaturwelt Smilestones in Neuhausen am Rheinfall beeindruckt Besucher aus allen Generationen. Schrittweise werden verschiedene Regionen und Besonderheiten der Alpenrepublik in Miniaturform dargestellt. | Bild: Thomas Güntert

Hinter dem Begriff Smilestones verbirgt sich die Verbindung aus Schweiz und Meilensteine. Besonderheit dieser Miniaturwelt ist, dass nicht nur Landschaften und Gebäude, sondern auch Traditionen dargestellt werden. Im November 2018 wurde die erste Themenwelt eröffnet, elf Monate später konnte auch der zweite Abschnitt „Berner Oberland“ den Besuchern zugänglich gemacht werden. Der dritte Abschnitt mit einer Bündner Winterlandschaft ist bereits in der Planung. Die Miniaturwelt Smilestones befindet sich am Industrieplatz 3 in Neuhausen am Rheinfall und hat das ganze Jahr geöffnet.

Mit Wasser die Seele baumeln lassen

Zwischen den Jahren lohnt auch ein Besuch in den Thermalbädern am Hochrhein. Im Radonbad Menzenschwand, im Sole Uno in Rheinfelden/Schweiz, im Aqualon in Bad Säckingen und im Thermmalbad Bad Zurzach können die Besucher die Seele baumeln lassen. Eine genaue Übersicht, Preise und Öffnungszeiten finden Sie hier.