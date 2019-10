von Susanne Kanele

Hans-Thoma-Halle Rheinfelden-Warmbach

Bereits am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr laden die Schluuchturmgeischter in die Warmbacher Hans-Thoma-Halle ein. Und auch in diesem Jahr heißt es wieder „Party bis der Brustkorb knirscht“.

Programm: Für die entsprechende musikalische Stimmung sorgen gleich mehrere DJ`s und eine Laser-Show. Und damit die Hölle richtig heiß bleibt, haben auch drei Guggenmusik ihr Kommen angekündigt.

Eintritt: Bis morgens um 3 Uhr darf in Warmbach gefeiert werden. Zutritt ist erst ab 18 Jahre, Ausweiskontrolle.

Sporthalle Öflingen

Bereits „alte Hasen“ in Sachen Halloween sind die Dorfhäxe aus Brennet. Seit 2000 organisieren die Mitglieder des 1993 gegründeten Vereins, ihre Halloweenparty in der Öflinger Sporthalle. In diesem Jahr beginnt der gruselige Spaß am Donnerstag, 31. Oktober, um 20.30 Uhr.

Programm: Für Tanz und Stimmung sorgt die Formation“The Walkers“. Lautstarke musikalische Intermezzi setzen darüber hinaus das Sumpfernie-Orchester Öflingen und die Guggenmusik Fröscheloch-Echo aus Niederhof.

Eintritt: Verkleidung für die Partygäste ist übrigens Pflicht.

Hotzenwaldhalle Görwihl

Gruselig wird es auch in der Hotzenwaldmetropole Görwihl. „Sehr, geehrte Partypeopleezz of Gerbel and se wholee restlichen Welt“, heißt es auf der Homepage des Gastgebers, die Hotzenblitzzunft Görwihl, der 16. Halloweenparty am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr in der Hotzenwaldhalle.

Programm: Neben viel Musik mit einem Top-DJ, erwartet die Gäste leckere Fleischhappen aus der Gruselküche, aber auch Vegie-Varianten für die Nicht-Blutsauger.

Eintritt: Einlass ist ab 16 Jahren (Ausweis nicht vergessen) und der Eintritt kostet 6 Euro.

Piratenschiff im Industriegebiet in Horheim

Auch in diesem Jahr dürfen Piraten und Gespenster das Piratenschiff im Industriegebiet in Horheim entern. Denn wo diese Beiden aufeinandertreffen, ist eine schaurig-schöne Partynacht garantiert. Die Party Piraten Horheim laden am morgigen Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr auf ihr umgestaltetes „Ghost Ship“ ein.

Programm: Für die entsprechende Stimmung und die größten Hits aus den 80ern und 90ern sorgen die DJs Andi, Padi und DJ Dasu.

Eintritt: Verkleidung ist erwünscht, jedoch keine Pflicht. Wer verkleidet kommt, zahlt 5 Euro Eintritt – alle anderen 10 Euro. Einlass ist nur für Gäste ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle) und auch das Mitbringen von Rucksäcken und größeren Taschen ist nicht erlaubt.