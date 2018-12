Unzählige Prozesse wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten in Waldshut und Bad Säckingen vor Gericht geführt. Einige Verhandlungen stechen heraus. Die mit der Bhagwan-Vertrauten Ma Anand Sheela oder die mit Prophetin Uriella. Bei Reinhold H. aus Wehr dauerte es drei Anläufe vor verschiedenen Gerichten, bis er rechtmäßig als Mörder verurteilt wurde. Die Ehefrau eines Zahnarzts engagierte Privatdetektive, um ein Tantra-Studio in Bad Säckingen zu observieren. Eine Millionärs-Gattin wurde wegen Mord an ihrem Ehemann verurteilt, ihr Geliebter aber freigesprochen.

Dem indischen Guru und Sektenführer Shree Rajneesh Bhagwan (1931-1990) folgten in den 1980er Jahren Millionen Menschen. Seine engste Vertraute stand 1985 vor dem Landgericht Waldshut. | Bild: Dieter Klar/dpa

Millionen Menschen auf der ganzen Welt folgen in den 1980er Jahren den Lehren des schillernden indischen Gurus Bhagwan Shree Raijneesh. Er verfügt über eine Flotte von 93 Rolls Royce. Seine Anhänger sind stets rot und orange gekleidet, man sieht die Sannyasin in jeder größeren Stadt. Bhagwans engste Vertraute und rechte Hand ist Anand Sheela. Über ihre Inhaftierung entscheidet im Oktober 1985 das Landgericht Waldshut.

751 Menschen mit Salmonellen vergiftet

Im US-Bundesstaat Oregon wollen Bhagwan und Sheela eine Stadt errichten. Sie soll Rajneeshpuram heißen und 7000 Einwohner zählen. Doch der Plan führt nicht nur zu Konflikten mit der altansäßigen lokalen Bevölkerung, es kommt auch zu internem Streit in der Sekte. Anand Sheela geht rücksichtslos gegen die Gegner vor. In ihrem Auftrag werden bei einem bioterroristischen Anschlag 751 Menschen mit Salmonellen vergiftet. Bhagwan beschuldigt sie auch der Brandstiftung und des versuchten Mords.

Festnahme in Häusern

Sheela flüchtet nach Deutschland, um in der Nähe von Freiburg, wo viele Sanyasins leben, eine große Immobilie zu erwerben. Die Polizei nimmt die international zur Fahndung ausgeschriebene gebürtige Inderin am 28. Oktober 1985 in Häusern fest. Das Landgericht Waldshut muss entscheiden, was mit ihr zu geschehen hat. Drei Monate sitzt Sheela in Waldshut und in Bühl in Untersuchungshaft, ehe sie an die Behörden von Oregon überstellt wird. Ein Gericht in Portland verurteilt sie zu 29 Monaten Haft.

Uriella 1996 mit ihrem Rechtsanwalt Peter Müller im Sitzungssaal des Landgerichts Waldshut, wo gegen sie wegen fahrlässiger Tötung verhandelt wurde. | Bild: unbekannt

Nach Visionen und Offenbarungen gründet die Schweizerin Erika B.-E., besser bekannt als Uriella, 1980 eine Gemeinschaft namens Fiat Lux. Deren Sitz ist zuerst Egg bei Zürich, 1984 dann Strittmatt im Hotzenwald und danach der ehemalige "Adler" im Ibacher Weiler Lindau. Die Mitglieder der Sekte kleiden sich ganz in Weiß, sie kommen vor allem aus Deutschland und der Schweiz.

Sektenanhänger verzichten auf Antibiotika

1996 muss sich das selbsternannte"Sprachrohr Gottes" vor Gericht verantworten. Zwei ihrer Anhänger haben sich gemäß ihrer Lehre nicht mit Antibiotika behandeln lassen und sind an ihrer Krankheit gestorben. Das Landgericht Waldshut spricht Uriella aus Mangel an Beweisen frei. Ihr sei keine direkte Einwirkung nachzuweisen. Vollkommen zurückgezogen lebt die inzwischen 89-Jährige heute in Ibach.

Dreimal wurde ab 2006 gegen einen Wehrer verhandelt, weil der seine Frau und seine Tochter getötet hatte. Hier wird der Angeklagte in einem Fahrzeug der Justiz zu einer Augenscheinnahme gefahren. | Bild: Obermeyer, Justus

Dreimal wird steht Reinhold H. aus Wehr wegen Mord vor Gericht. Er soll seine Frau und seine Tochter getötet haben. Zweimal hebt die übergeordnete Instanz das Urteil wegen Rechtsfehlern auf und verweist es zur Neuverhandlung zurück – was äußerst selten vorkommt. Erst im dritten Prozess wird ein rechtsgültiges Urteil gesprochen.

Auch „Aktenzeichen XY“ hilft nicht weiter

Am 13. Mai 2002 meldet Reinhold H. seine Ehefrau Gabriele und die elfjährige Tochter als vermisst. Von beiden fehlt bis auf das an einem Badeplatz am Rhein aufgefundene Fahrzeug jede Spur. Zehn Monate später entdecken Waldarbeiter in der Nähe des Wohnhauses der Familie die Brieftasche der Frau. Auch ein Fahndungsaufruf in der Sendung „Aktenzeichen XY“ bringt keine weiteren Erkenntnisse.

Im Teppich liegen Skelett-Teile

Mehr als drei Jahre nach dem Verschwinden der Frau und des Mädchens entdecken Pilzsammler am 23. August 2005 im Kleinen Wiesental in einen Teppich eingewickelte menschliche Skelett-Teile. Zwei Tage später nimmt die Polizei Reinhold H. fest. Er leugnet die ihm vorgeworfene Tat. Nach einem zehnwöchigen Indizienprozess verurteilt das Landgericht Waldshut ihn am 10. Mai 2006 wegen zweifachem Totschlag zu lebenslanger Haft.

Urteil nach 50 Verhandlungstagen

Doch im Juli 2007 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil auf. Das Landgericht Freiburg kommt am 14. Februar 2008 im Revisionsverfahren zum selben Schuldspruch wie zuvor das Landgericht Waldshut. Aber der Bundesgerichtshof hebt im Dezember 2008 auch diesen Schuldspruch auf und verweist das Verfahren zurück ans Freiburger Landgericht. Dieses kommt nach über 50 Verhandlungstagen am 15. Juli 2010 zum Ergebnis, dass Reinhold H. seine Frau im Streit erschlagen und um den Totschlag zu vertuschen, die Tochter danach ermordet hat. H. wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Durch zwei Schüsse kommt 2002 ein millionenschwerer Schweizer zwischen Blumberg und Epfenhofen zu Tode. Polizisten suchen hier am Fundort der Leiche nach Spuren. | Bild: Archiv

Ein reicher Mann, dessen junge Ehefrau, deren italienischer Geliebter: Dieser Mordprozess um einen 2002 zwischen Blumberg und Epfenhofen getöteten Schweizer Millionär erfüllt alle klischeebehafteten Bestandteile eines klassischen TV-Krimis. Und was für ein Ende: Während die Gattin für den gemeinschaftlich geplanten und begangenen Mord im Gefängnis büßt, wird ihr Geliebter und Komplize freigesprochen.

Leiche liegt bei der Sauschwänzlebahn

Am 19. November 2002 meldet die getrennt in Küssaberg lebende junge Schweizer Millionärsgattin Ellen W. ihren 51-jährigen Mann Melchior bei der Polizei in Waldshut als vermisst. Wenig später wird der Wagen des Bauunternehmers bei Königsfeld gefunden, am 29. November nahe der Sauschwänzlebahn Blumberg seine Leiche mit zwei Schüssen in Brust und Bauch.

Habgier als Mordmotiv

Einen Tag später verhaftet die Polizei Ellen W., ihr italienischer Geliebter, der Waldshuter Gastronom Antonio L. ist da bereits in sein Heimatland geflüchtet. Das Landgericht Konstanz verurteilt Ellen W. am 15. April 2004 wegen Mittäterschaft an einem Mord zu einer lebenlangen Freiheitsstrafe. Ihr Mann sei aus Habgier getötet worden, um an dessen Vermögen zu gelangen, so das Gericht.

Geschworene sprechen Liebhaber frei

L. wird in Italien gefasst und dort 2004 in erster Instanz zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Er geht in Berufung. Das Geschworenengericht Catanzaro spricht ihn von jeglicher Schuld frei. Nach dem Freispruch lehnen das Landgericht Waldshut und das Oberlandesgericht Karlsruhe einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ab.

Eine gestohlene Forelle beschäftigte 2007 am Hochrhein über zwei Instanzen hinweg die Justiz. | Bild: Archiv

Eine aus einem Bergalinger Fischweiher entwendete Forelle macht 2007 Schlagzeilen am Hochrhein. Zwei Instanzen wird das Tier beschäftigen, Polizeibeamte, Staatsanwälte und Richter. Am Ende wird das Verfahren eingestellt.

Ein Fisch und zwölf Zeugen

Immer wieder werden aus einem Fischweiher bei Bergalingen

Forellen gestohlen. Schließlich muss sich vor dem Amtsgericht Bad Säckingen im Juli 2007 ein 51-jähriger Mann aus dem Hotzenwald verantworten, dem konkret der Raub eines einzigen Fischs im Sommer 2005 vorgeworfen wird. Der Materialwert des Tiers wird mit rund 5 Euro beziffert. Das Amtsgericht kann keine erwiesene Schuld erkennen und spricht den Angeklagten frei. Doch der Staatsanwalt geht in Berufung. Nicht weniger als zwölf Zeugen werden bemüht, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Wie das mit der Forelle nun wirklich war, kommt allerdings nicht heraus dabei. Denn das Gericht stellt diesen Anklagepunkt wegen Geringfügigkeit ein.

Rickenbachs Ex-Bürgermeister Norbert M. hat auch vor dem Freiburger Landgericht das Nachsehen. Er muss sich wegen eines 2011 vorgetäuschten Anschlags verantworten. | Bild: DPA

Mit einem fingierten Anschlag bringt Bürgermeister Norbert M. sich und seine Gemeinde Rickenbach bundesweit in die Schlagzeilen. Gemeinsam mit seinem Ehepartner täuscht der Kommunalpolitiker 2011 vor, dass er an seinem Arbeitsplatz im Rickenbacher Rathaus mit einem Molotow-Cocktail angegriffen worden sei. Die Überwachungskamera eines benachbarten Autohauses spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der Tat.

Streit mit vielen Bürgern

Seit langen liegt in der Hotzenwald-Gemeinde Rickenbach der 2007 gewählte Bürgermeister Norbert M. mit dem Gemeinderat, mit Rathausmitarbeitern und mit vielen Bürgern im Streit. Am Abend des 3. Juli 2011 meldet M. der Polizei in Bad Säckingen per Telefon, dass ein Molotow-Cocktail durchs offene Fenster seines Büros geschleudert worden sei. Nach wenigen Tagen leitet die Staatsanwaltschaft Waldshut Ermittlungen gegen M. wegen Vortäuschen einer Straftat.

M. verliert Anspruch auf Pension

Am 25. September 2012 beginnt der Prozess vor dem Landgericht Waldshut. Es verurteilt M., der seine Schuld bis zuletzt abstreitet, am 13. November 2012 zu 180 Tagessätzen Geldstrafe. Eine entscheidende Rolle spielen die Bilder der Überwachungskamera eines benachbarten Autohauses. Als Folge des Schuldspruchs verliert M. die Ansprüche auf sein Ruhestandsgehalt als Bürgermeister. Der zwangsweise zur Ruhe gesetzte Bürgermeister geht bis vor das Bundesverfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wird aber überall abgewiesen.

Mit den Diensten dieses Etablissements befasste sich ab 2010 mehrmals das Amtsgericht Bad Säckingen. | Bild: Archiv

Wie furchtbar die Rache von Frauen sein kann erfahren im sogenannten „Tantra-Prozess“ das Amtsgericht Bad Säckingen und die Betreiberin eines Massagestudios mit zweifelhaften Ruf. Die zänkische Gattin eines Zahnarzts bringt beim Prozess im Sommer 2013 mit ihren Einlassungen die Richter ans Ende ihrer nervlichen Belastbarkeit und die Massage-Spezialistin zum Verlassen der Stadt.

Drei leicht bekleidete Damen

Im November 2010 öffnet in der Nähe des Bahnhofs Bad Säckingen ein Studio für erotische Tantra-Massagen. Drei leicht bekleidete Damen bieten dort ihre Dienste an. 20 Minuten kosten 50 Euro, Barzahlung ist Pflicht. Handelt es sich um eine legale Dienstleistung oder um verbotene Prostitution? Nichts Genaues weiß man nicht, sagt das Amtsgericht Bad Säckingen im Dezember 2010 und spricht die Erotik-Masseurin vom Vorwurf der illegalen Prostitution frei.

Er lässt 40.000 Euro liegen

Zu den besten Kunden des Etablissements zählt ein Zahnarzt vom Hochrhein. Rund 40.000 Euro und den Schmuck seiner Ehefrau will er auf der Massagebank liegengelassen haben. Die Ehefrau sieht so etwas natürlich gar nicht gerne und will der Betreiberin das Handwerk legen. Sie engagiert drei Privatdetektive, die Tantra-Studio verkabelt mit Kameras und Mikrofonen insgesamt neun Mal besuchen – rein dienstlich natürlich. Die wackeligen Bilder lässt die Zahnarzt-Gattin dem Ordnungsamt zukommen. Nicht ohne sich in der „Bild“-Zeitung mit ihrem Mann öffentlichkeitswirksam zu versöhnen.

Strafe wegen illegaler Prostitution

Im Juni 2013 dann verhandelt das Bad Säckinger Amtsgericht ein zweites Mal über illegale Prostitution im Tantra-Studio. In ihren Äußerungen übereinander schenkten sich dabei die angeklagte Betreiberin des Studios wie die Gattin des Zahnarzts gegenseitig nichts. Es ging deftig zur Sache. Die Verhandlung endete mit einem Strafbefehl über 3000 Euro für die Betreiberin.

Rettungskräfte schirmen im Mai 2016 den Spitalplatz in Bad Säckingen ab, wo kurz zuvor ein Auto in eine Menschenmenge gerast war. | Bild: Rank, Marion

Zwei Tote, neun Schwer- und 18 Leichtverletzte sind die Bilanz eines schrecklichen Unfalls, der sich am 7. Mai 2016 in der Bad Säckinger Fußgängerzone ereignet. Die Stadt ist an jenem ersten sonnigen Frühlingswochenende voller Menschen, als ein 84-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Im Anschluss an den Unfall wird bundesweit darüber diskutiert, ob ältere Autofahrer ihren Führerschein abgeben müssen sollten.

Fuß auf dem Gas statt auf der Bremse

Es soll eigentlich ein gemütlicher Familienausflug zum Mittagessen werden – doch es endet in einer Tragödie, als ein 84-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug am Samstag, 7. Mai 2016, auf den Spitalplatz Bad Säckingen fährt. Beim Führen des Automatik-Autos gerät der Mann aus unbekanntem Grund mit dem Fuß auf das Gas statt auf die Bremse. In Sekundenschnelle pflügt das Auto durch die Außenbestuhlung zweier Lokale, wirft einen Radfahrer in die Luft, der mit vollem Gewicht auf eine auf einem Stuhl sitzende Frau fällt. Beide sterben, 27 andere Menschen werden verletzt. Wegen der folgenden Rettungseinsätze bleibt die Altstadt stundenlang gesperrt.

Führerschein lebenslang aberkannt

Der Angeklagte stellt sich seiner Verantwortung. "Es wäre besser gewesen, wenn ich den Unfall nicht überlebt hätte. Es ist wie ein Albtraum, aus dem ich nicht aufwache", sagt er zu Beginn der Verhandlung. Das Amtsgericht Bad Säckingen verurteilt ihn wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen in Tateinheit mit 27-facher fahrlässiger Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren, verbunden mit einer Geldauflage. Der Führerschein wird lebenslang aberkannt.