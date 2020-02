Hochrhein vor 3 Stunden

Wirtschaft am Hochrhein: Experten sehen große Herausforderungen, aber keinen Grund zur Panik

Geopolitische Unwägbarkeiten, Brexit, Diskussionen über Dieseltechnik, Fachkräftemangel: Aktuell gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, die auch die Firmen in der Region betreffen – wenngleich in unterschiedlicher Weise. Wir haben nachgefragt: Wie viel Krisenstimmung ist am Hochrhein vorhanden, und ist sie berechtigt?