von Peter Rosa

Herr Brüderle, warum sind Sie Landsknecht?

Weil Landsknechte die coolsten sind, ganz einfach! Der Landsknecht ist ein Söldner, der im 16. Jahrhundert für Geld kämpft. Es ist die Zeit der Früh-Renaissance, kurz nach dem Ende des Mittelalters. Seine Technik ist damals schon ausgefeilt, und seine Gewandungen sind extravagant verwegen. Seine Fähigkeiten sind angesehen, und er besitzt für die Zeit viele Freiheiten.

Wie sind Sie dazu gekommen?

Mein Vater stammt aus Bulgenbach, dem Herkunftsort des Bauernführers Hans Müller. Deshalb mein Interesse für diese Epoche. Ich kann mir gut vorstellen, dass einer meiner Vorfahren Landsknecht gewesen sein könnte, denn diese kämpften damals vor allem in unserer Region. Deshalb auch Landsknecht, und nicht, zum Beispiel, Wikinger.

Was macht man heute als Landsknecht?

Wir stellen den Kampf, aber auch das restliche damalige Leben nach. Dazu gehören sowohl historische Schlachten als auch das Lagerleben, Mittelaltermärkte und Burgbelebungen. Wir sind eben nicht nur ein wilder Haufen. Wir sehen unseren historischen Bezug auf der Küssaburg. Aber wir kommen auch viel raus, zum Teil in weiter entfernte Regionen und ins Ausland.

Was sind das für Leute, die heute Landsknechte nachstellen?

Die unterschiedlichsten Menschen aus allen Altersgruppen, Berufen und Bevölkerungsschichten. Die jüngsten bei uns sind sechs Monate alt, die ältesten 60 Jahre. Unsere Mitglieder stammen aus Brenden, aber auch aus dem ganzen süddeutschen Raum und der Schweiz.

Wie wird man Mitglied des Freyen Söldnerhaufens 1525?

Jeder, der mitmachen will, muss zwei oder drei Lager als Anwärter mitmachen. Dort sieht er oder sie, ob man zum Haufen passt. Anschließend berät der hohe Rat, bestehend aus sechs Vollmitgliedern, und entscheidet über den Wunsch auf Vollmitgliedschaft.

Also wie in einem exklusiven Club?

Wir sind derzeit noch kein Verein, wir streben das aber mittelfristig an. Prinzipiell kann aber jeder mitmachen. Man sollte das Interesse an der Epoche mitbringen. Dazu gehört nach und nach auch die Anschaffung von Gewandung, Zelt, Waffe etc. Später kommen oft maßgeschneiderte Gewandungen oder handgefertigte Waffentechnik hinzu.

Zur Person Roland Brüderle ist Gründer und Hauptmann des 2018 gegründeten Freyen Söldnerhaufens 1525. Der gebürtige Brendener ist 41 Jahre alt und arbeitet als Vorarbeiter im Straßenbau.

Roland Brüderle, Hauptmann des Freyen Söldnerhaufens 1525 in seiner vollen Gewandung. | Bild: Peter Rosa

Welchen Stellenwert hat die Waffentechnik?

Einen großen, aber nicht den einzigen. Viele sind von der faszinierenden Waffentechnik begeistert. 1525 hat bei Pavia die erste Schlacht stattgefunden, die durch Schusswaffen entschieden wurde. Damals gibt es schon unterschiedlichste Typen von Kanonen und Musketen. Die Hauptwaffen sind aber nach wie vor hoch entwickelte Hieb- und Stichwaffen wie Langspieß, Hellebarde und Schlachtschwert, aber auch Bogen und Armbrust. Auch die Reiterei hat eine große Bedeutung. Genauso wichtig ist aber das Drumherum: das Lagerleben, historische Zelte, Kleidung und Verpflegung sowie Materialverarbeitung und Waffenherstellung. Im Vordergrund steht die ganzheitliche Authentizität.

Apropos Schlacht: Wie funktioniert das Nachstellen?

Die Hauptakteure richten sich an ein Drehbuch. Gekämpft wird in verschiedenen Gruppen. Die Schlacht hat immer eine Rahmenhandlung, zum Beispiel einen geklauten Bierwagen, der zurückerobert werden muss, oder den verschwundenen Sold in Form von Silber. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, einen historischen Bezug herzustellen. Zusätzlich gehen wir auf die Topografie, die Bewaldung und andere Faktoren ein, an denen wir die einzelnen Gruppen und Gefechte ausrichten.

Und wie fühlt es sich an, mitten drin in einer historischen Schlacht zu sein?

Genau darum geht‘s. Dass man dasteht und spürt, wie es einen friert, wenn die Reiterei auf einen zurast, während der Boden einem unter den Füßen vibriert.

Ist das nicht gefährlich?

Nicht gefährlicher als andere Hobbys, wenn man mitdenkt. Die Waffen sind echt, aber nicht scharf und es werden natürlich keine Projektile verschossen. Auch sonst geben wir aufeinander acht, denn am Montag sollte jeder wieder zur Arbeit gehen können.

Und wie funktioniert der Nahkampf genau?

Es besteht zu jeder Zeit Augenkontakt. Treffer werden nur angedeutet. Es hängt von jedem selbst ab, ob die getroffene Stelle, zum Beispiel der Arm, verletzt ist und nicht mehr bewegt werden kann, oder ob es ein tödlicher Treffer interpretiert wird. Dazu gehört dann auch, dass man fällt und so das Spiel mitspielt. Es ist eine ganz eigene Erfahrung, wenn man mit dem Gesicht im Gras liegt und das Beben der Kanonen spürt, bevor die eigenen Reihen über einen hinwegschreiten. Man kann viele Bücher lesen, aber die Umstände dieser Zeit am eigenen Leib zu erfahren, kann man hier, mittendrin.

Ist das Spiel dann für einen vorbei?

Nein, man muss natürlich nicht stundenlang liegenbleiben. Die Berührung durch eine Trossmaid, die damaligen Sanitäter, bringt die Heilung und man kann weiterkämpfen.

Welche Regeln gibt es sonst?

Es besteht striktes Alkoholverbot. Zudem besitzen alle, die mit Schusswaffen umgehen auch die entsprechende Ausbildung und Bewilligung.

Drill und Schlacht sind nicht öffentlich. Warum?

Es handelt sich um eine Art Probe. Dafür brauchen wir viel Fläche. Ganz dickes Lob geht an die Brendener, von denen wir bei den Vorbereitungen nicht ein „Nein“ gehört haben. Bei dem Erfahrungsaustausch lernen wir voneinander, damit wir später in öffentlichen Schlachten und auf Mittelaltermärkten unser Können und das Leben des Landsknechts und seiner Mitmenschen so gut und authentisch wie möglich wiedergeben können. Denn erlesenes und tatsächlich „erkämpftes“ Wissen sind ein großer Unterschied.