Beim großen Vereinswettbewerb, den die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus mittlerweile zum neunten Mal gemeinsam ausrichten, dreht sich dieses Mal alles um die Kleinsten. Unter dem Motto „Wir für Kinder“ richtet sich die Aktion an alle Institutionen und Vereine, die Projekte anbieten und durchführen, die auf Kinder ausgerichtet sind. Allen Teilnehmern winkt ein großer finanzieller Zuschuss: Insgesamt 50 000 Euro Preisgeld hat die Sparkasse ausgelobt.

Heinz Rombach, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein. | Bild: Sparkasse Hochrhein

Der Vereinswettbewerb hat zum Jahresauftakt inzwischen Tradition im Landkreis Waldshut. So kamen in den vergangenen acht Jahren dutzende Sportvereine, Narrenvereine, Musikvereine und Schulen in den Genuss einer Zuwendung. Wie erfolgreich die Aktion ist, zeigt ein Blick auf die Abstimmungsbilanz: Sage und schreibe 422 000 Stimmzettel sind bei den vergangenen Wettbewerben insgesamt zusammengekommen. „Der Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse ist eine hervorragende Idee, die seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert wird“, sagt Heinz Rombach, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein. „Die diesjährige Idee mit den Kinderprojekten passt absolut in die Zeit, weil Kinder unserer aller Zukunft sind“, fügt der Sparkassen-Chef hinzu.

Kai Oldenburg, SÜDKURIER-Redaktionsleiter in Waldshut, freute sich, dass der jährliche Wettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER Medienhaus in eine neue Runde geht. Er sei mittlerweile eine wahre Erfolgsgeschichte, die Jahr um Jahr mehr Resonanz findet. Kein Wunder, denn der Wettbewerb sei ein gelungenes Beispiel des Engagements regionaler Unternehmen für die Region, bei der die Gewinne direkt bei den Menschen im Landkreis ankommen.

Inzwischen gingen 400 000 Euro Preisgelder an die Menschen in der Region

Seit acht Jahren bewegt die gemeinsame Aktion von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus die Menschen der Region. Und das nicht nur beim Sammeln und Ausfüllen der Stimmzettel. Mit inzwischen 400 000 Euro Preisgeldern konnten im Landkreis viele Projekte verwirklicht werden, die sonst noch immer auf den Wunschzetteln von Vereinen, Schulen und Kindergärten stünden, freut sich Kai Oldenburg, SÜDKURIER-Redaktionsleiter in Waldshut. „Eine rundum tolle Sache, die dank des Engagements der Sparkasse möglich ist.“

Ob Kindertagesstätten, Kindergärten, Vereine, Musik- und Grundschulen – teilnehmen können alle gemeinnützigen Vereine und Institutionen, die ein Projekt realisieren, das Kindern zugutekommt. Das Engagement für Kinder wird belohnt. Der Kinderwettbewerb ist die große Chance auf einen finanziellen Zuschuss. Es winken Preise zwischen 3000 und 7000 Euro.

Einfache Teilnahme

Die Teilnahme am großen Kinderwettbewerb ist denkbar einfach. Auf dem Bewerbungsbogen, der ab heute in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein sowie in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen Bad Säckingen und Waldshut erhältlich ist, muss das geplante Projekt kurz vorgestellt werden. Ist die Bewerbung bei der Sparkasse abgegeben oder per E-Mail eingeschickt, ist der entscheidende Schritt bereits getan.

Eine Jury sucht dann die besten Ideen aus, anschließend haben die Leser von SÜDKURIER und Alb-Bote das letzte Wort. Wie in den Vorjahren entscheiden die Zeitungsleser mittels Coupons, welche Projekte mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 50 000 Euro gefördert werden sollen. Also, mitmachen und mit ein wenig Glück gewinnen!