von Andreas Gerber und Jennifer Moog

Die Abwassergebühr spaltet sich auf in eine Schmutzwassergebühr, die für das verbrauchte Wasser berechnet wird. Die Menge wird an der Wasseruhr abgelesen. Die zweite Komponenten ist die Niederschlagswassergebühr. Sie richtet sich nach der versiegelten Fläche auf dem Grundstück und geht davon aus, dass Wasser von versiegelten Flächen ebenfalls in der Kläranlage landet. Wer also geteerte, betonierte oder auf andere Weise versiegelte Flächen auf seinem Grundstück hat, muss auch mehr zahlen. Dafür gibt es eine Qudratmetergebühr. Beispiel: Für ein Eigenheim mit einer Dachfläche von 80 Quadaratmetern, einer Garage mit 40 Quadratmetern Dachfläche und einer Zufahrt mit 15 Quadratmetern, wird dann eine Niederschlagsgebühr für insgesamt 135 Quadratmeter fällig. Verwendet ein Hauseigentümer einen teilweise wasserdurchlässigen Bodenbelag, wird nur ein Teil der Gebühr berechnet.

Am Beispiel einer vierköpfigen Familie mit Eigenheim in Bad Säckingen

Bad Säckingen hat auf den 1. Januar sowohl die Abwasser- als auch die Wassergebühr erhöht. Der Kubikmeter Wasser stieg von 1,67 auf 1,69 Euro. Der Kubikmeter Abwasser kostete bisher eine Schmutzwassergebühr von 1,29 Euro, künftig 1,52 Euro. Die Niederschlagsgebühr stieg von 25 Cent auf 35 Cent. Was das im Jahr an Mehrkosten bedeutet, zeigen wir am Beispiel einer vierköpfigen Familie: Der durchschnittliche Verbrauch einer solchen Familie liegt laut statistischem Bundesamt im Jahr bei 180 Kubikmeter. Nehmen wir an, die Familie lebt im oben angeführten Eigenheim mit einer versiegelten Fläche von 135 Quadratmeter. Die Familie zahlte also im Jahr 2019 für Frischwasser 300,60 Euro. Bei selbem Verbrauch zahlt sie in diesem Jahr 304,20 Euro. Also 3,60 Euro mehr. Das Abwasser: Die Schmutzwassergebühr betrug für 2019 232,20 Euro, künftig 273,60 Euro – also 41,40 Euro mehr. Für die versiegelte Fläche zahlte die Familie 2019 33,75 Euro, künftig 47,25 Euro – also 13,50 Euro mehr. Für Wasser und Abwasser kommen für die Familie im neuen Jahr also Mehrkosten von gesamt 58,50 Euro zu.

Wie sieht es bei den Frischwasserpreisen aus?

Am meisten zahlen Bürger für Frischwasser im Murg. Mit 2,41 Euro liegt der Frischwasserpreis 21 Cent über dem landesweiten Schnitt von 2,20 Euro. Knapp unter dem Schnitt liegen Wehr mit einem Frischwasserpreis von 2,19 Euro und Laufenburg mit 2,18 Euro. Der Frischwasserpreis liegt in Waldshut-Tiengen bei 1,98 Euro, in Lörrach bei 1,87 Euro und in Rickenbach bei 1,80 Euro. In Bad Säckingen zahlen Bürger 2020 1,69 Euro. Er wurde zum neuen Jahr um zwei Cent erhöht. Den geringsten Trinkwasserpreis zahlen Bürger in Rheinfelden mit 1,39 Euro.