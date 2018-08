Während die L155 zwischen Wehr und Bergalingen gesperrt ist und saniert wird, entfernen Forstarbeiter Gefahrenquellen in den Wäldern am Straßenrand. Verkehrssicherung nennt sich das. Der SÜDKURIER war bei den Arbeiten dabei.

Während der Sanierung der Landesstraße 155 zwischen Wehr und Bergalingen, bleibt auch die Kreisstraße 6535 in Richtung Rüttehof gesperrt. An beiden Verkehrsadern nutzen die Forstbetriebe der Stadt Wehr und des Landkreises Waldshut die Vollsperrungen deshalb zu Hiebarbeiten: Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten entfernen sie aus den Wäldern entlang der Straßen seit Ende Juli potenzielle Gefahrenquellen. Wir haben das Kreisforstamt Waldshut bei der Arbeit begleitet:

Hohe Sicherheitsvorkehrungen für die gefährlichen Forstarbeiten: Die bereits gesperrte Kreisstraße 6535 zwischen Wehr und Rüttehof, ein Zubringer zur Landesstraße 155, ist zusätzlich mit einem Banner gesichert, damit niemand die Gefahrenzone betritt.

Sie koordiniert die Forstarbeiten in den Privatwäldern entlang der gesperrten Straßen: Franziska Gottstein, 27 Jahre alt, vom Kreisforstamt Waldshut. "Vor allem Eschen müssen wir fällen", sagt sie. Grund hierfür ist eine Krankheit, ausgelöst durch einen Pilz. "Die Bäume sterben ab und gefährden dann den Verkehr", so Gottstein weiter. Aber auch Fichten, die der Borkenkäfer befallen und geschädigt hat, sollen entfernt werden. Bei einem Rundgang wurden die entsprechenden Bäume markiert.

Sie übernehmen in der Praxis: Vasile Severa (links) und Michael Popovici von der Firma Keller aus Rheinfelden fällen und zerteilen die markierten Bäume. Die zwei Forstarbeiter sind Spezialisten auf ihrem Gebiet.

Baum fällt: Die Esche, die am Straßenrand der K535 steht, ist von einer Pilzkrankheit befallen und wurde vom Kreisforstamt Waldshut als Gefahrenquelle ausgemacht. "Schlimm wäre es, wenn der Baum auf die Straße fällt und ein Auto fährt vorbei", sagt Franziska Gottstein.

Nachdem die Forstarbeiter den Baum gefällt haben, zerteilen sie den Stamm mit der Motorsäge in mehrere Stücke. Diese Arbeit übernimmt Michael Papovici.

Anschließend wuchtet der Kran des Rückezugs die schweren Stämme aus dem Wald in Richtung Straße.

Dort übernimmt Vasile Severa und befreit den Baum von seinen Ästen. "Das ist ist harte Arbeit, die aber Spaß macht", sagt der Forstarbeiter.

Am Ende lagert das Holz am Fahrbahnrand – und wartet dort auf seinen Abtransport. "Die Straßen zwischen Wehr, Bergalingen und Rüttehof werden so um einiges sicherer", sagt Franziska Gottstein.

