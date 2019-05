Es war ein starkes Bekenntnis für Kinder und all diejenigen, die sich in Vereinen, Projekten und Organisationen in der Region für sie engagieren. Wie vielfältig dieses Engagement ist, zeigte die Preisverleihung zum großen Wettbewerb für Kinderprojekte von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus am Donnerstagabend. Bereits zum neunten Mal riefen die beiden Projektpartner Gruppen und Vereine auf, sich mit ihren nachhaltigen und innovativen Projekten zu bewerben. Unter dem Motto „Wir für Kinder“ gab es zehn Preise im Gesamtwert von 50 000 Euro zu gewinnen.

Die Vielfalt der teilnehmenden Projekte und das Herzblut, dass die Verantwortlichen in die Arbeit mit Kindern stecken, erstaunte die Initiatoren in diesem Jahr. 70 Vereine und Institutionen haben sich mit ihren Ideen beworben, eine Jury hat daraus 54 Bewerbungen (30 aus dem Bereich der Ausgabe Waldshut und 24 aus dem Bereich der Ausgabe Bad Säckingen) ausgelost.

Vielfältige Ideen für die Kinder

Die Ideen für Kinder reichten von neuen Trainingsmöglichkeiten, über neue Spielgeräte oder besondere Projekte an Schulen und Kindergärten. Immer wieder war in den Bewerbungen zu lesen, dass die Initiatoren den Kindern eine sinnvolle Alternative zur medialen Welt bieten wollen. Die einzelnen Projekte wurden in der Zeitung vorgestellt, die zehn Gewinner-Projekte wurden in einer Abstimmung von den Lesern gekürt. Wie sehr auch die Leser das Engagement für Kinder schätzen, zeigt die Zahl von 50 000 abgegebenen Original-Coupons aus der Tageszeitung.

„Es macht Freude, auf diese Weise Gutes für die Region zu tun“, sagte Heinz Rombach, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein. Er freue sich, dass mit dem Preisgeld Ideen und Projekte vorangebracht und die Menschen dahinter bei ihrer Arbeit mit Kindern unterstützt werden. „Es ist eine großartige Arbeit für die Gesellschaft, wenn Sie kleine Persönlichkeiten herausbilden, die zu großen Persönlichkeiten werden“, sagte Rombach an die Gewinner gewandt. Auch Jörg-Peter Rau, Mitglied der Chefredaktion des SÜDKURIER, dankte den Vereinen und Institutionen für ihre wertvolle Arbeit mit Kindern. „Wir sind stolz und glücklich über diese Initiative“, sagte Rau und machte auf den Wert der regionalen Verantwortung aufmerksam. „Es ist ein Fest für Initiativen und das Ehrenamt.“

Lob und Dank

Kai Oldenburg, Leiter der Lokalredaktion Waldshut, moderierte die Vergabe der Preise und stellte die einzelnen Projekte vor. Lob und Dank der Redner gingen an die Teilnehmer und an Peter Kaiser von der Sparkasse. Er hatte mit seiner Mitarbeiterin Barbara Schwarz die 50 000 eingesandten Coupons gezählt und die Preisverleihung im Kommunikationszentrum der Sparkasse in Waldshut organisiert.

