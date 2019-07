Unser Leser Werner Schmid aus Bad Säckingen kann sich freuen: Er wurde bei unserem Reise-Gewinnspiel als glücklicher Gewinner gezogen und darf am 24. August mit einer Begleitung auf große Tagesfahrt nach Arosa. Alle anderen Leser müssen aber nicht traurig sein: Die exklusiv für die SÜDKURIER-Leser zusammengestellte Reise ist ab sofort buchbar. Mit der Luftseilbahn geht es auf das Weisshorn – der Höhepunkt der Tagesfahrt.

Eingerahmt von einer Berglandschaft auf 1800 Metern über dem Meer – so präsentiert sich die Feriendestination Arosa seinen Besuchern. Hier lässt sich die herrliche Bergwelt und die Natur von ihrer schönsten Seite erleben – saftig grüne Wiesen, rauschende Bergbäche und kristallklare Bergseen inmitten der Bündner Berge. Die vielen Facetten dieser idyllischen Landschaft können unsere Leser während einer Bahnfahrt erleben, die in Chur startet und nach Arosa führt: Auf nur 26 Kilometern klettert die Arosa Bahn rund 1000 Meter hinauf. Als Straßenbahn bummelt sie zunächst durch Chur – vorbei an der Stadtmauer, an Malteserturm und Obertor. Minuten später kurvt der Zug durch unberührte Natur und die Gebirgslandschaften des Schanfigg.

Mit der Bahn geht es für die SÜDKURIER-Leser von Chur über das Langwieserviadukt bis nach Arosa. Bild: Rhaetische BahnenAndrea/ Badrutt | Bild: Andrea Badrutt

Höhepunkt der Tagesfahrt ist zweifelsohne die Fahrt mit der Luftseilbahn auf das Weisshorn, mit einer Höhe von 2653 Metern der höchste Berg des Aroser Skigebiets. Bei idealen Sichtverhältnissen sind vom obersten Punkt aus über 660 Gipfel zu sehen, darunter der Säntis, der Piz Buin, die Berninagruppe, das Rheinwaldhorn, der Dom, das Finsteraarhorn, die Jungfrau und der Tödi. Imposant auch das Gipfelrestaurant: Der futuristische Bau wurde bei seiner Einweihung als neues Aroser Wahrzeichen gepriesen, fand allerdings auch einige Kritiker. Unbestritten ist allerdings bei schönem Wetter die phänomenale Aussicht, bei der die Leser hier ihr Mittagessen genießen können, das im Preis inbegriffen ist.

Die Rhätische Bahn fährt bei Arosa durch die spektakuläre Bündner Gebirgslandschaft. Bild: Rhaetische Bahn/Andrea Badrutt | Bild: Andrea Badrutt

Bei der Mittelstation der Luftseilbahn wurde im August 2018 das Arosa Bärenland eröffnet. Bären, die früher in einem winzigen Käfig lebten, werden aus ihrer misslichen Situation befreit und erhalten in Arosa ein artgemäßes Zuhause. Inmitten der natürlichen Berglandschaft mit Weiden, Sträuchern, Felsen, mehreren Teichen und Wald können die Bären nun zu ihren natürlichen Verhaltensweisen zurückfinden. Die Besucherplattform bietet spannende Informationen und eine großartige Aussicht auf das Arosa Bärenland mit seinen drei knuffigen Bewohnern Napa, Amelia und Meimo. Auch der Eintritt ins Bärenland ist bereits im Reisepreis inbegriffen.