von SK

Nachdem die Vermisste an jenem Morgen die elterliche Wohnung verlassen hatte, um zur Schule zu gehen, wurde sie laut Polizei zuletzt am Abend in Waldshut gesehen.

Gianfranco Puzzo, Jessicas Vater, sagt gegenüber dieser Zeitung, dass seine Tochter an jenem Donnerstag nicht wie gewöhnlich um 16 Uhr aus der Schule nach Hause gekommen sei. Stattdessen soll sie laut ihren Eltern bereits um 12.30 Uhr die Schule verlassen haben. Die 15-Jährige besucht die achte Klasse der Alemannenschule in Wutöschingen.

Jessica Puzzo wird vermisst. | Bild: Polizeipräsidium Freiburg

„Sie hat mir morgens noch einen Kuss gegeben“, schildert Gianfranco Puzzo die letzte Begegnung mit seiner Tochter vor ihrem Verschwinden. Jessica habe nichts mitgenommen – weder Geld noch Kleidung. „Ich habe sie morgens gefragt, ob sie Geld brauche“, berichtet der Vater und fügt hinzu: „Sie sagte, sie hätte sieben Euro dabei – das reicht für die Mensa“, sagt der besorgte Vater.

Gegen 23.30 Uhr am Tag von Jessicas Verschwinden haben die Eltern sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Ihr Mobiltelefon habe die Jugendliche zu Hause liegen lassen. „Wir haben alle Nummern angerufen“, sagt Gianfranco Puzzo. Aber niemand ihrer Kontakte habe Jessica gesehen.

Auch bei Verwandten und Bekannten in Karlsruhe, Hannover und auf Sizilien habe sich die Schülerin nicht gemeldet, berichtet der gebürtige Italiener. Einen Tag nach Jessicas Verschwinden sei ihr iPod laut ihrem Vater über die Suchfunktion in Todtmoos lokalisiert worden.

Zuletzt trug sie einen grünen Parka, eine schwarze Jeans, einen schwarzen Pullover und grüne Kappa-Schuhe. Zudem hatte sie eine schwarze Handtasche dabei, berichtet ihr Vater. Jessica Puzzo trägt eine feste Zahnspange und ist 1,62 Meter groß.

Nichts deutet bislang auf eine Straftat hin

Laut Polizei haben die Ermittlungen bislang keinerlei Verdachtsmomente ergeben, dass die Jugendliche Opfer einer Straftat wurde oder sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Bad Säckingen (Telefon 07761/934-500) zu wenden.