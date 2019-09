Vergammelte Speisen, stark verschmutzte Arbeitsflächen oder eine falsche Lagerung von Fleisch oder Fisch – all dies bleibt für den Gast bei einem Restaurantbesuch meist im Verborgenen. Erst wenn er nach dem Essen Bauchschmerzen bekommt, ahnt er Schlimmeres. Doch die Hygienezustände der Betriebe müssen nicht hinter den Kulissen bleiben. Denn die Bundesregierung hat erst im April eine Gesetzesänderung beschlossen, wonach Behörden erhebliche Hygieneverstöße der Betriebe künftig sofort nach Feststellung für sechs Monate öffentlich machen müssen. Voraussetzung: Für den Verstoß wurde bei der Kontrolle ein Bußgeld von mindestens 350 Euro fällig.

Wie sieht die Situation in den Bad Säckinger Gaststätten aus? Aufatmen heißt es da für Verbraucher in Bad Säckingen und Umgebung. Denn auf der Internetseite des Amts für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Waldshut ist die Liste der Kontrollergebnisse schlichtweg leer. Amtsleiter Klaus Reuther erklärt das folgendermaßen: „Wir sind jeden Tag unangekündigt für Kontrollen in Betrieben unterwegs. Dabei gibt es Beanstandungen. Aber wir hatten bis jetzt noch keinen Fall mit einem solch gravierenden Hygieneverstoß.“ Auch in den Nachbarlandkreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald finden sich keine Ergebnisse.

Die Ergebnisse Die Ergebnisse der Kontrollen kann man beim Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Waldshut anfordern. Hier ist auch die Tabelle mit den Ergebnissen aus den Kontrollen veröffentlicht. Die Ergebnisse amtlicher Kontrolltätigkeit werden auch landesweit auf www.verbraucherinfo.ua-bw.de veröffentlicht. Rückrufe von Produkten finden Sie deutschlandweit unter www.lebensmittelwarnung.de

Wie verläuft eine solche Kontrolle? Kontrolliert wird unangekündigt in einem bestimmten Turnus oder wenn ein Gast einen Erkrankungsfall bei der Behörde meldet. „Wir machen jede Schublade auf und schauen rein. In manchen Betrieben müssen wir schon suchen, in anderen sehen wir aber auch auf den ersten Blick das etwas mit der Grundhygiene nicht stimmt“, sagt Reuther. Zu schweren Verstößen zählen laut Reuther zum Beispiel verdorbene Lebensmittel, die mangelnde Grundhygiene von Mitarbeitern selbst, defekte Geräte oder eine nicht ausreichende Reinigung.

Wie oft werden die Betriebe kontrolliert? Die Kontrolleure begutachten alle Lebensmittelbetriebe im Landkreis von Restaurants über den Kiosk bis zur Lebensmittelfabrik. Alle bekommen eine Risikoeinstufung. Jene mit geringem Risiko, zum Beispiel ein Getränkehändler, werden alle drei bis fünf Jahre kontrolliert. Betriebe mit höherem Risiko wie etwa eine Metzgerei oder ein Döner-Imbiss werden jährlich kontrolliert. Bei Verstößen könne der Turnus sogar auf bis zu drei bis sechs Monate sinken, erklärt Reuther.

Die Kontrolleure begutachten alle Lebensmittelbetriebe im Landkreis von Restaurants über den Kiosk bis zur Lebensmittelfabrik. Alle bekommen eine Risikoeinstufung. Jene mit geringem Risiko, zum Beispiel ein Getränkehändler, werden alle drei bis fünf Jahre kontrolliert. Betriebe mit höherem Risiko wie etwa eine Metzgerei oder ein Döner-Imbiss werden jährlich kontrolliert. Bei Verstößen könne der Turnus sogar auf bis zu drei bis sechs Monate sinken, erklärt Reuther. Kann jeder die Ergebnisse der Kontrollen erfahren? Ja. Laut dem Verbraucherinformationsgesetz haben alle Verbraucher das Recht, dass die Behörden ihnen die amtlichen Kontrollergebnisse der Lebensmittelüberwachung herausgegeben. So kann jeder erfahren, wie sauber sein Lieblingsrestaurant ist. Von diesem Gesetz lebt die Online-Plattform „Topf Secret“ des Vereins Foodwatch, die es seit Januar diesen Jahres gibt. Hier können Restaurantbesucher die Herausgabe der letzten beiden Kontrollberichte ihres Wunschbetriebes beantragen. Auf der Internetseite wird nicht nur die Korrespondenz der Antragsteller mit den Behörden veröffentlicht, sondern hier kann auch der Kunde selbst seine beantragten Ergebnisse online stellen. Zu Bad Säckinger Gastronomiebetrieben wurden im letzten halben Jahr zehn Anträge gestellt. Die Ergebnisse zu den Bad Säckinger Kontrollen kann man dort aber nicht lesen. Denn die Antwort der Behörden lautete oftmals: „Die Ergebnisse konnten nicht zugestellt werden.“ Man vermuten, dass die Behörde die Ergebnisse nicht veröffentlichen will, doch dem ist laut Klaus Reuther nicht so: „Wir haben mehrere Berichte schon zugestellt, aber nur an die Antragsteller direkt, nicht an die Online-Plattform. Wir verschicken die Berichte per Post und oft gibt der Antragsteller seine Adresse nicht an“. Auch der betroffene Betrieb dürfe erfahren, wer den Antrag gestellt habe. Weil aber viele der Antragsteller anonym bleiben wollten, würden sie ihren Antrag wieder zurückziehen, so Reuther.

Zur Hygiene- und Lebensmittelüberwachung und deren Veröffentlichung gibt es unterschiedliche Gesetze: Die Gesetze zur Veröffentlichung Das Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), § 40 Information der Öffentlichkeit sieht vor, dass die Öffentlichkeit über erhebliche lebensmittelrechtliche Verstöße durch die zuständigen Behörden informiert wird unter Nennung des Unternehmens. Voraussetzung ist, dass ein Bußgeld in Höhe von mindestens 350 Euro verhängt wurde. Die Regelung gibt es zwar bereits seit 2012, doch seit 2013 veröffentlichten die Behörden die Hygieneverstöße nicht mehr, nachdem verschiedene Oberverwaltungsgerichte in Verfahren dies untersagt hatten. Im März 2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Verstöße grundsätzlich verfassungskonform ist. Der Gesetzgeber wurde jedoch aufgefordert, eine gesetzliche Regelung zur Dauer der Veröffentlichung zu treffen. Mit einer einheitlichen Löschungsfrist von sechs Monaten ist das Gesetz dann am 30. April 2019 endgültig in Kraft getreten. (Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft). Nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) haben alle Bürger das Recht, von den Behörden Auskunft über Herkunft, Eigenschaften, Kennzeichnung oder den Herstellungsprozess eines Produkts zu verlangen. Seit der Überarbeitung des VIG müssen auch amtliche Kontrollergebnisse der Lebensmittelüberwachung von den Behörden herausgegeben werden. Ein sogenannter Geheimnisschutz gilt dann nicht mehr, wenn das öffentliche Interesse an den Informationen über das Produkt überwiegt. Der Antrag des Bürgers kann schriftlich, aber auch per Telefon oder E-Mail gestellt werden. Enthalten muss er aber den Namen und die Anschrift des Antragstellers sowie eine konkrete Beschreibung der gewünschten Information. (Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz)