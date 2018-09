Wenn Carola F. (Name von der Redaktion geändert) abends von der Arbeit mit dem Auto nach Hause fährt, sieht sie aus dem Fenster ihres Wagens Kinder, die mit Bobbycars über den Bürgersteig sausen oder die in den Gärten der Einfamilienhäuser schaukeln und im Sandkasten buddeln. Der Anblick der spielenden Mädchen und Jungen versetzt der jungen Frau jedes Mal einen großen Stich. „Überall sind Kinder“, erzählt sie und Tränen rinnen ihr die Wangen hinab. In den Händen knetet sie ein weißes Papiertaschentuch, während sie ihre Geschichte erzählt.

„Vier Jahre habe ich versucht, schwanger zu werden, bis klar war, es funktioniert nicht“, erzählt sie mit belegter Stimme. Inzwischen hat sie sich mit dem Gedanken abgefunden, dass sie niemals ihr eigenes Kind auf der Schaukel anschubsen wird. Doch die Trauer über den Verlust dessen, was sie nicht haben kann, und die Scham über ihre Kinderlosigkeit, sind nach wie vor groß. So groß, dass sie sich entschlossen hat, eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. „Sie ist gedacht für Leute, die mit dem Kinderwunsch abgeschlossen haben“, erzählt Carola F. Betroffene können dort ihre Erfahrungen austauschen und gemeinsam Möglichkeiten finden, kinderlos und dennoch glücklich durchs Leben zu gehen.

Carola F., die nicht erkannt werden will, sitzt mit einer Babyrassel und einem von ihr entworfenen Handzettel im Diakonischen Werk in Waldshut. Dort trifft sich demnächst erstmals eine von ihr initiierte Selbsthilfegruppe für Menschen, die ungewollt kinderlos bleiben. | Bild: Juliane Schlichter

Angesprochen sind Frauen, Männer und Paare. „Ich sehe keinen Grund, warum nur Frauen kommen sollten“, sagt Carola F. und Marion Dickmann, die als Sozialpädagogin des Diakonischen Werks Hochrhein die Selbsthilfegruppe unterstützen wird und in dessen Räumen die Treffen stattfinden, fügt hinzu: „Vergeblich versuchen, ein Kind zu bekommen, bedeutet eine große Belastung für die Paarbeziehung.“

„Es hat Jahre gedauert, bis ich mich anderen Menschen anvertraut habe“, erzählt Carola F. Dennoch wissen nur wenige von ihrer ungewollten Kinderlosigkeit. „Jetzt wird’s aber langsam Zeit“, ist einer der Sprüche, die sie von Arbeitskollegen zu hören bekommt und die sie verletzen. Anstatt den Kollegen die Wahrheit zu erzählen, warum sie keine Kinder hat, baut Carola F. eine Fassade auf. Sie erfindet Reisen, die man mit Kinder nicht machen könne, oder schiebt ihre Arbeit vor. „Dann bekommt man den Stempel karrieregeil aufgedrückt, was ich definitiv nicht bin.“ Offen über ihre Situation zu sprechen, fällt der Frau, die Anfang 40 ist, bis heute schwer. Selbst in ihrem familiären Umfeld werde kaum darüber gesprochen. „Das ist ein Tabuthema“, sagt sie. Deshalb möchte sie im Gespräch mit unserer Zeitung auch weder ihren richtigen Namen oder ihren Wohnort nennen, noch sich fotografieren lassen.

Marion Dickmann ist Sozialpädagogin und arbeitet als Fachbereichsleiterin beim Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Hochrhein. | Bild: Juliane Schlichter

„600.000 bis 800.000 Paare sind in Deutschland von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen“, sagt Marion Dickmann und fügt hinzu: „2017 waren es 20 000 Kinder, die mit Unterstützungsmöglichkeiten auf die Welt gekommen sind.“ Zu diesen Behandlungsmethoden zählen die Hormontherapie, die künstliche Befruchtung und die Samenspende. Ob und welche dieser Methoden sie und ihr Mann ausprobiert haben, darüber möchte Carola F. nicht sprechen. Nur so viel sagt sie dazu: „Wir haben das Beratungs- und medizinische Potenzial ausgeschöpft.“

Basel Unispital Basel: Rund 700 künstliche Befruchtungen Das könnte Sie auch interessieren

Viele Paare entschließen sich in einer solchen Situation, ein fremdes Kind aufzunehmen. „Adoption kommt für uns nicht in Frage“, sagt Carola F. und fügt erklärend hinzu: „Unser ureigenster Wunsch besteht darin, ein eigenes Kind zu bekommen.“ Wenn Freunde und Verwandte Nachwuchs bekommen, ist das für Carola F. besonders schwer. „Die Zahl der Kinderlosen im Umfeld nimmt immer mehr ab.“ Marion Dickmann erklärt, in welchem Dilemma die junge Frau steckt: „Gleichzeitig freut man sich für die anderen und hält es nicht aus – das ist eine brutale Situation“, sagt die Sozialpädagogin, die Betroffenen helfen möchte. Dickmann hat bei einer Gynäkologin nach weiteren ungewollt Kinderlosen gefragt. Wegen der Schweigepflicht darf die Ärztin jedoch keine Namen nennen. „Jetzt versuchen wir diesen Weg und gehen an die Presse“, sagt Dickmann.

Einzige Gruppe im Landkreis

In der Selbsthilfegruppe, die sich erstmals am 27. September im Diakonischen Werk in Waldshut trifft und die laut Marion Dickmann die erste dieser Art im Landkreis Waldshut ist, kann die Anonymität der Teilnehmer gewahrt werden, betont die Sozialpädagogin. Im kleinen Kreis können sie ihre Ängste frei aussprechen. Carola F. macht sich beispielsweise Gedanken, wer sich im Alter um sie kümmert. „Eine Pflegeversicherung ist kein Ersatz für Kinder oder Enkel“, sagt sie traurig.

Wiesbaden Kinderlosigkeit in Deutschland steigt nach drei Jahrzehnten nicht mehr Das könnte Sie auch interessieren

Schmerzhaft ist es für Carola F. auch, wenn sie Werbung auf Plakaten oder auf dem Fernsehbildschirm sieht, auf denen Kinder abgebildet sind. „Es wird einem suggeriert, dass man nur mit Kindern glücklich ist“, ärgert sie sich. Damit sie mit Situationen wie diesen gelassener umgehen kann, hat sie die Selbsthilfegruppe, für die sie einen Handzettel entworfen hat, initiiert. „Ich kann nicht mein Leben lang heulend durchs Leben gehen“, sagt sie abschließend.

Vermischtes Künstliche Befruchtung: Was Paare mit Kinderwunsch wissen sollten Das könnte Sie auch interessieren

Treffen für Betroffene Die Selbsthilfegruppe "Glücklich ohne Kinder?!" trifft sich erstmals am Donnerstag, 11. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr im Diakonischen Werk Hochrhein, Waldtorstraße 1a, in Waldshut. Sie richtet sich an Frauen, Männer und Paare, die sich von ihrem Kinderwunsch verabschiedet haben und sich mit Menschen, denen es genauso geht, austauschen möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es beim Diakonischen Werk Hochrhein (Telefon 07751/83040, E-Mail diakonie@dw-hochrhein.de).

Ungewollte Kinderlosigkeit Von ungewollter Kinderlosigkeit spricht man laut der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wenn bei einem Paar nach mehr als 24 Monaten trotz regelmäßigem, ungeschütztem Sexualverkehr keine Schwangerschaft eintritt. Die Ursachen: Für die Entstehung einer Schwangerschaft sind viele Abläufe nötig: Das Heranreifen von Eizelle und Samenzellen, der Weg der Samenzellen zur Eizelle, deren Verschmelzung, der Transport der befruchteten Eizelle durch den Eileiter, die Entwicklung eines Embryos und seine Einnistung in die Gebärmutter. An diesen Vorgängen sind Organe, Hormone und die Psyche von Mann und Frau beteiligt. Ist nur ein Faktor innerhalb dieser komplexen Abläufe gestört, kann dies laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu Komplikationen führen und eine Schwangerschaft erschweren oder unmöglich machen. Ab dem 35. Lebensjahr nimmt die Fruchtbarkeit bei Frauen ab.

Für die Entstehung einer Schwangerschaft sind viele Abläufe nötig: Das Heranreifen von Eizelle und Samenzellen, der Weg der Samenzellen zur Eizelle, deren Verschmelzung, der Transport der befruchteten Eizelle durch den Eileiter, die Entwicklung eines Embryos und seine Einnistung in die Gebärmutter. An diesen Vorgängen sind Organe, Hormone und die Psyche von Mann und Frau beteiligt. Ist nur ein Faktor innerhalb dieser komplexen Abläufe gestört, kann dies laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu Komplikationen führen und eine Schwangerschaft erschweren oder unmöglich machen. Ab dem 35. Lebensjahr nimmt die Fruchtbarkeit bei Frauen ab. Die Behandlungsmöglichkeiten: Erst wenn die Ursache für die Kinderlosigkeit untersucht worden ist, kann mit einer Therapie begonnen werden. Liegt eine Hormonstörung vor, kann unter Umständen eine Hormonbehandlung helfen. Bei der Samenübertragung bringt der Arzt befruchtungsfähige Samenzellen in die Gebärmutter der Frau ein. Auf diese Weise sollen sie die Eizelle schneller und in größerer Menge erreichen als nach einem Geschlechtsverkehr. Bei der In-vitro-Fertilisation (IVF) findet die Befruchtung nicht im Körper der Frau statt, sondern künstlich im Labor. Gelingt die Befruchtung und entwickeln sich die befruchteten Eizellen weiter, werden ein bis höchstens drei Embryonen in die Gebärmutter übertragen. Die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) ist die häufigste Methode einer künstlichen Befruchtung. Dabei wird eine einzelne Samenzelle mit einer sehr feinen Nadel direkt in eine Eizelle eingeführt, die zuvor dem Eierstock der Frau entnommen wurde.

Erst wenn die Ursache für die Kinderlosigkeit untersucht worden ist, kann mit einer Therapie begonnen werden. Liegt eine Hormonstörung vor, kann unter Umständen eine Hormonbehandlung helfen. Bei der Samenübertragung bringt der Arzt befruchtungsfähige Samenzellen in die Gebärmutter der Frau ein. Auf diese Weise sollen sie die Eizelle schneller und in größerer Menge erreichen als nach einem Geschlechtsverkehr. Bei der In-vitro-Fertilisation (IVF) findet die Befruchtung nicht im Körper der Frau statt, sondern künstlich im Labor. Gelingt die Befruchtung und entwickeln sich die befruchteten Eizellen weiter, werden ein bis höchstens drei Embryonen in die Gebärmutter übertragen. Die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) ist die häufigste Methode einer künstlichen Befruchtung. Dabei wird eine einzelne Samenzelle mit einer sehr feinen Nadel direkt in eine Eizelle eingeführt, die zuvor dem Eierstock der Frau entnommen wurde. Ethische Fragen: In Deutschland regeln das Embryonenschutzgesetz und das Gesetz zur Präimplantationsdiagnostik die Anwendung von Fortpflanzungstechniken sowie den Umgang mit Embryonen. Die oben aufgezählten Behandlungsmethoden sowie die Samenspende sind in der Bundesrepublik erlaubt. Gesetzlich verbotene Methoden sind hingegen die Verwendung fremder Eizellen, die Leihmutterschaft, Experimente an Embryonen und die Verwendung von Samen bereits Verstorbener.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein