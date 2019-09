Hochrhein vor 1 Stunde

Welche Auswirkungen der Klimawandel auf unsere Region hat

Der Klimawandel macht sich auch am Hochrhein massiv bemerkbar. Das weiß kaum jemand besser als Helmut Kohler. Seit 1997 betreut er zwei private Stationen sowie die Wetterstation in Bad Säckingen und jene des Deutschen Wetterdienstes in Rheinfelden. Vergleicht er aktuelle mit früheren Wetterdaten, stellt er eine Reihe von Veränderungen fest. Wir zeigen fünf Erkenntnisse, die Kohler Sorge bereiten.