Vom Winter bis ins Frühjahr dieses Jahres wurden aufgrund akuter Felssturzgefahr an einer Felswand des Wehratals Felsräumarbeiten durchgeführt. In einem Gutachten des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau wurde darauf hingewiesen, dass durch die fortlaufende Erosion zukünftig mit weiterer Steinschlaggefahr aus dieser Felswand zu rechnen ist. Noch vor dem Winter 2018/2019 ist deshalb in diesem Bereich ein Steinschlagschutzzaun anzubringen.

Für die Arbeiten ist es notwendig, die L 148 vom Mittwoch, 5. September, bis zum Freitag, 14. September zwischen Wehr Schluchseewerk und Todtmoos Au vollständig für den Verkehr zu sperren.

Im Anschluss wird der Verkehr unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung am Baubereich vorbeigeführt. Es ist geplant, die Arbeiten an der Felswand bis zum 5. Oktober abzuschließen.

Die Umleitung für die Vollsperrung verläuft über die B 518 und B34 von Wehr nach Säckingen, dann über die L 152 und L 151 nach Herrischried, und weiter über die L 151 nach Todtmoos. Für die Gegenrichtung verläuft die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.





