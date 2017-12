Kreis Waldshut Was vor 100, 75, 50 und 25 Jahren den Hochrhein bewegte

Auch vor 25 Jahren – 1992 – gab es an Weihnachten keinen Schnee. Die Brauerei und Gaststätte "Zum Löwen" in Kadelburg wurde am ersten Weihnachtsfeiertag 1917 ein Raub der Flammen.

Tiengen – „Eine Abordnung der Feuerwehr Tiengen mit ihrem Abteilungskommandanten Horst Kaiser fährt heute nach Giengen an der Brenz, um das neue Löschfahrzeug LF 16/12 abzuholen“, berichtete der Alb-Bote am 22. Dezember 1992. „Das fast 500 000 DM teure Gefährt ist das wichtigste im Fuhrpark der Tiengener Feuerwehr mit insgesamt fünf Fahrzeugen. Es ersetzt das Tanklöschfahrzeug TLF 16 und ist wie dieses bei allen Einsätzen als erstes auf der Straße. Schwerpunktmäßig wird das neue Fahrzeug auch im Hilfsbereich, etwa bei Verkehrsunfällen eingesetzt, wozu einige Ergänzungen der Ausrüstung erfolgt sind. Das Fahrzeug mit einem Fahrgestell von Mercedes wurde bei der Firma Ziegler in Giengen gebaut. Das alte Tanklöschfahrzeug der Tiengener Feuerwehr war 1966 angeschafft worden. Es hat zwar nur 14 000 Kilometer zurückgelegt, dabei aber treue Dienste geleistet. Es soll verkauft werden.“

Kreis Waldshut – Auch 1992 erfüllte sich die Hoffnung vieler Menschen auf weiße Weihnachten nicht. Selbst in den Höhenlagen fiel an den Feiertagen kein Schnee. Wie der Alb-Bote zu diesem Thema am 29. Dezember 1992 berichtete, kam es seit Beginn der regionalen Wetteraufzeichnungen des Laufenburgers Josef Bächle zwischen 1951 und 1992 nur dreimal zu einer richtigen weißen Weihnacht: 1956, 1981 und 1990. 1990 lag der Schnee vom 10. bis 26. Dezember, um dann von hohen Temperaturen schnell hinweggefegt zu werden. Zwischendurch schneite es immer wieder einmal an nur einem der Feiertage: 1961, 1964, 1968 und 1976. Doch nicht immer reichte es dann zu einer Schneedecke. Über Neujahr, so der Artikel von 1992, sah es des Öfteren schon besser aus. Immerhin lag in den Jahren zwischen 1951 und 1992 an elf Neujahrstagen Schnee, vor allem 1979 und 1985.

Vor 50 Jahren

Waldshut – Den am 19. Dezember 1967 im Alter von fast 78 Jahren verstorbenen Karl Höfler, Gründer des Waldshuter Autohauses Höfler, würdigte der Alb-Bote in einem Nachruf als „hochgeschätzten Mitbürger, weithin bekannten und angesehenen Geschäftsmann, Förderer kultureller Vereine und lieben Menschen“. Der aus Brunnadern bei Bannholz stammende Kfz-Kaufmann galt als Pionier im Kfz-Wesen am Hochrhein. Er betrieb auch ein Omnibusunternehmen mit Ausflugsverkehr.

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – „Die Benzinzuteilung an Ärzte ist so begrenzt, das die Mediziner nur die wichtigsten Besuche mit dem Wagen durchführen können“, berichtete der Alb-Bote im Dezember 1942. „Es empfiehlt sich auch, wenn sich schon die Inanspruchnahme des Arztes nicht umgehen lässt, ihn möglichst vormittags vor 9 Uhr zu verständigen, da er um diese Zeit sein Tagesprogramm aufzustellen pflegt, das er unter dem Gesichtspunkt strengster Benzinersparnis abwickeln muss.“

Vor 100 Jahren

Kadelburg – „Die auch im weiteren Umkreis bestens bekannte Gaststätte und Brauerei ,Zum Löwen’ in Kadelburg ist heute Nacht ein Raub der Flammen geworden“, berichtete der Alb-Bote am 25. Dezember 1917. „Das Feuer brach etwa um 21.30 Uhr im dritten Stock des Gastwirtschaftsgebäudes aus und legte dieses innert drei Stunden bis auf die Umfassungsmauern nieder. Die Fahrnisse konnten nur zum Teil gerettet werden. Bei der herrschenden Windstille konnte das Feuer auf seinen Herd beschränkt werden. Die Brandursache ist noch nicht aufgeklärt. Von auswärts war die Löschmannschaft Rheinheim erschienen. Wertvolle Hilfe leisteten auch die zur Zeit einquartierten Soldaten.“