von Ursula Freudig

Die erste Klimaschutzwoche des Landkreises Waldshut vom 16. bis 21.September ist vorbei und die Bilanz fällt positiv aus: „Alle Veranstaltungen sind auf gute Resonanz gestoßen“, sagt Landrat Martin Kistler. Im Mittelpunkt stand ein Energieparcours, der vor allem Kinder spielerisch an das Thema „Energie“ heranführte.

Nach Aussage von Projektleiter Gregor Allgeier vom Kreisforstamt haben zwölf Schulklassen den Parcours absolviert. Insgesamt waren es rund 260 Schüler. Auch in Murg standen Schulklassen im Mittelpunkt, als dort auf Initiative des Landratsamtes, die größte Elektroauto-Ralley der Welt, Halt machte.

Beim Energieparcours im Landratsamt gab es viel zu entdecken. Im Bild lernen die Schüler der Heinrich-Hansjacob-Schule mit ihrer Lehrerin Angela Dietrich, was alles nötig ist, bis warmes Wasser aus der Dusche läuft. | Bild: Ursula Freudig

Weitere Bausteine der Klimaschutzwoche waren Informationsabende. Rund 60 Personen erreichte der Vortrag über Photovoltaik, gut 100 der Runde Tisch zum Wald der Zukunft. Die vielen Fragen der Besucher zeigten, wie sehr der schlechte Zustand des Waldes beunruhigt. Elena Kummer, die erste Borkenkäfermanagerin des Landkreises, geht davon aus, dass die Waldschäden durch den Käfer noch sichtbarer werden. Der Wald wird deshalb nicht sterben, aber sich verändern – diese Botschaft hat der Runde Tisch vermittelt.

Und er hat dem Landratsamt bestätigt, wie wichtig der Dialog mit den verunsicherten und oft frustrierten privaten Waldbesitzern ist. Das Landratsamt wird deshalb weiter regelmäßig Vertreter und Mitglieder von Forstbetriebsgemeinschaften zu Stammtischen einladen. Und bereits in einer nächsten Ausschuss-Sitzung, steht der Notfallplan des Landes, der dem Wald und seinen Besitzern schnell Hilfe bringen soll, auf der Tagesordnung.

Mitarbeiter und Öffentlichkeit sensibilisieren

Die Klimaschutzwoche hatte eine doppelte Strategie: Zum einen war sie nach außen gerichtet. Bürger, vor allem die jungen, und Gemeinden sollten sensibilisiert werden für das Thema Klima und das, was mit ihm zusammenhängt. „Klimaschutz passiert immer vor Ort“, so Landrat Kistler. Zum anderen richtete sie sich auch nach innen, an die rund 1100 Mitarbeiter des Landratsamtes. „Wir müssen Vorbild sein“, so Gregor Allgeier. In der Klimaschutzwoche sind im Landratsamt einige Dinge unbemerkt von der Öffentlichkeit passiert.

Mitarbeiter machen freiwillig bei dem Onlineprogramm „Klima+Lebensretter“ mit, bei dem laut Allgeier gezeigt wird, wie man im Alltag Energie sparen kann. An jedem Tag der Klimaschutzwoche sollten die Mitarbeiter etwas anderes für das Klima tun, zum Beispiel kein Fleisch essen oder die Treppe statt den Aufzug nutzen.

Für den Landkreis Waldshut Waldshut war die Klimaschutzwoche auch eine weitere motivierende Maßnahme auf dem Weg zum European Energy Award, einer Auszeichnung, die für besondere Maßnahmen und Erfolge bei Energieeffizienz und Klimaschutz steht. Oder mit den Worten von Waltraud Zimmermann, Leiterin des Umweltschutzamtes: „Der Award ist eine Mix aus Bestandsaufnahme, Wettbewerb und Kommunikation nach innen und außen.“