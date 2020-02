Falsche Post im Briefkasten: Wieso kommt so etwas immer wieder vor und was tue ich mit einem falsch zugestellten Brief? Mache ich mich womöglich sogar strafbar, wenn ich den falsch zugestellten Brief versehentlich öffne?

Immer wieder schildern auch Menschen, die hier in der Region leben, die folgende Situation: Man geht an den Briefkasten, holt die Post heraus und geht die einzelnen Briefe durch – und hält plötzlich einen Brief in den Händen, der nicht an