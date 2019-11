Der Hochzeitstag ist für Paare der schönste Tag ihres Lebens. Natürlich soll das große Fest bei allen Beteiligten eindrucksvoll in Erinnerung bleiben. Dazu bedarf es im Vorfeld allerdings einer perfekten Planung. Eine große Hilfe bei dieser Planung bietet sich am Sonntag, 17. November, von

11 Uhr bis 17 Uhr in der Tiengener Stadthalle. Auf dem, zum sechsten Mal von der Firma Ivent von Petra Bartram veranstalteten Waldshuter Hochzeitstag können sich Paare, die ihre Hochzeit planen, und andere interessierte Menschen bei freiem Eintritt vom umfangreichen und exklusiven Angebot der 35 Aussteller, so viele wie noch nie, rund um das Thema Hochzeit inspirieren lassen.

Der sechste Hochzeitstag Waldshut-Tiengen bietet den Besuchern viele schöne und interessante Inspirationen rund um das Thema Hochzeit und lädt seine Besucher zum gemütlichen und kurzweiligen Verweilen ein.

Auf der Messe wird ein umfassendes Spektrum von der Hochzeitsmode für Sie und Ihn über Hochzeitsschmuck, Fotografie, Grafikdesign, Blumenschmuck und Dekoration, Event- und Hochzeitsplanung, Catering, Hochzeitstorten, Hochzeitsreisen, Kosmetik, Mobiliar und Ausstattung, DJ-Agentur, Video-Filmer, Tanzschule und vieles mehr vorgestellt.

Neben dem Brautkleid, passendem Schmuck, der Frisur und Kosmetik gehören zu einer gelungenen Hochzeit natürlich auch der Anzug für den Bräutigam, Blumenschmuck und Dekorationsmaterial.

Ganz wichtig ist es natürlich auch, Gaststätten oder andere Lokalitäten mit dem dazugehörigen köstlichen Catering für das große Fest zu finden und zu reservieren sowie eventuell Musiker zu organisieren. Einladungskarten müssen ausgesucht, gedruckt und verschickt werden und nicht zuletzt muss ein kirchlicher, beziehungsweise standesamtlicher Termin für die Trauung gefunden und vereinbart werden.

Die anschließende Hochzeitsreise darf als Krönung der Feierlichkeiten natürlich auch nicht fehlen. Zu allen diesen Bereichen und noch viel mehr informieren und beraten die Aussteller auf der Messe.

Auch Veranstalterin Petra Bartram wird mit ihrem Unternehmen Ivent vor Ort sein. Auf Wunsch übernimmt sie teilweise oder komplett die Planung einer Hochzeit oder anderer Events. Dazu gehören neben der Konzeption auch die Kalkulation des vorhandenen Budgets und eine frühzeitige Planung, denn für manche Locations muss mit extrem langen Wartezeiten gerechnet werden. Dank ihrer Erfahrung aus über zehn Jahren Hochzeits- und Eventplanung, weiß Petra Bartram ganz genau, worauf es ankommt, damit die Hochzeit auch tatsächlich zum schönsten Tag im Leben wird. Damit sich das Brautpaar voll und ganz auf seine Hochzeit und die Gäste konzentrieren kann, bietet Petra Bartram auch eine Betreuung rund um das Fest, den ganzen Tag lang an.