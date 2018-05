Kreis Waldshut Wake-Up-Klasse in Indlekofen: So sollen schulmüde Schüler wachgerüttelt werden

Wake-Up-Klasse in Indlekofen: So sollen schulmüde Schüler wachgerüttelt werden

In Indlekofen werden schulmüde Jugendliche unterrichtet. Um das Problem des Unterricht-Schwänzens von Schülern in den Griff zu bekommen, hat das Staatliche Schulamt eine Handreichung für die Schulen zum Umgang mit Schulverweigerung entwickelt, gegliedert in die Handlungsfelder Prävention, Intervention und Rehabilitation.

Alljährlich verlassen in Baden-Württemberg fast 6000 Jugendliche die Schule ohne Schulabschluss. Eine Ursache für das Verlassen der Schule ohne Abschluss liegt bei einem Großteil der Jugendlichen in einer schulverweigernden Haltung, die oft nachhaltige Konsequenzen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen hat.

Über diese komplizierte Thematik informierte Ulrich Friedlmeier, Leiter des Jugendamtes, in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages. Des Weiteren werde durch das Fernbleiben von der Schule die Entstehung von psychischen Auffälligkeiten, sozialen Phobien und Depressionen gefördert und es verleite zum delinquenten Verhalten, berichtete er.

Um das Problem in den Griff zu bekommen, wurde das sogenannte "Wake up"-Programm (zu Deutsch: Aufwachen) ins Leben gerufen. Seit Jahren wird eine eigene "Wake-up-Klasse" für schulmüde Jugendliche als Außenklasse der Grund- und Werkrealschule Gurtweil am Standort Indlekofen geführt und dort von zwei Lehrkräften unterrichtet.

In der Sitzung nahm auch Rudolf Schick vom Staatlichen Schulamt Lörrach zu der Thematik Stellung. Leider, so meinte er, werde das Problem an vielen Schulen noch zu stiefmütterlich behandelt und das Fernbleiben der Schüler noch häufig als Kavaliersdelikt behandelt. Daher habe das Staatliche Schulamt eine Handreichung für die Schulen zum Umgang mit Schulverweigerung entwickelt, gegliedert in die Handlungsfelder Prävention, Intervention und Rehabilitation.

Zugleich stellte er in Frage, ob der Standort Indlekofen, aufgrund seiner dezentralen Lage und der mangelhaften Verkehrsanbindung den künftigen Anforderungen genüge. Dadurch blieben immer wieder Schüler auf der Strecke und kämen gar nicht erst am Schulort an.

Bekämen die Schulen vor Ort das schulverweigernde Verhalten trotz dokumentierter Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen nicht in den Griff, sollte eine Aufnahme in die Wake-up-Klasse erfolgen. Dazu sei jedoch ein kooperatives und gut abgestimmtes Zusammenarbeiten von Schule und der Jugendhilfe des Kreises erforderlich, stellte auch Landrat Martin Kistler fest.

Die Kreisräte Rita Mosel (CDU) und Sylvia Döbele (SPD) verwiesen auf die Rolle der Eltern: Man könne nicht alles den Schulen und den Lehrern anlasten. Es ginge auch nicht an, dass die Eltern Kindergeld beziehen, andrerseits es aber nicht für nötig hielten, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Auch in dieser Richtung müsse mehr Druck ausgeübt werden.

Barbara Zissel vom Gesundheitsamt forderte mehr Werbung und mehr Aufklärung, um auch Eltern im sozial schwachen Umfeld zu erreichen. Der Ausschuss votierte einstimmig für eine verstärkte Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule und beauftragte die Verwaltung mit der Umsetzung des erweiterten Wake-up-Konzeptes.