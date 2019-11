von Ursula Freudig

Mit gemeinsam fast 150 Jahren Saxophon-Erfahrung im Rücken und kreativem Spiel will ein neues Saxophon-Ensemble die Gegend erobern: Das Quintett WT-SAX-251 mit Stefan Zenth, Frank Pohl, Teddy Ezra, Bernd Keller und Franz Jaschonek will nach eigenen Worten einen gewichtigen Saxophonsound erzeugen. Er soll harmonisch nicht nur von der Jazz-Kadenz 2-5-1 geprägt sein, sondern mit stilistischer Vielfalt überraschen.

Waldshut-Tiengen Die Baustelle an der evangelischen Christuskirche in Tiengen war zwei Tage lang ein Ort für Kultur Das könnte Sie auch interessieren

„Wir wollen quer durch alle Genres spielen, von Bach bis Blues“, sagt Stefan Zenth. Der Musiklehrer am Hochrhein Gymnasium Waldshut gab den Anstoß für die Gründung des Quintetts und nahm Kontakt mit den anderen auf. „Sie haben sich nicht gewehrt“, beschreibt er augenzwinkernd deren Reaktion. Die Fünf sind alle so zwischen 35 und 45 Jahre alt, kommen aus dem Landkreis Waldshut, kennen sich fast alle untereinander gut und einzelne haben auch schon zusammen gespielt. Sie treten mit Bands auf, unterrichten, sind allgemein musikalisch vielfältig aktiv. Dies nicht „nur“ als Saxophonisten, sondern auch mit anderen Instrumenten oder als Dirigent.

Hochmotivierter Blick nach vorne

Seine Feuertaufe hat das Quintett bereits hinter sich und kann hoch motiviert nach vorne blicken: Beim Benefiz-Konzert in der evangelischen Christuskirche in Tiengen Ende September feierte das Publikum WT-SAX-251 für seinen facettenreichen Sound. Die fünf Saxophonisten überraschten unter anderem mit einem Präludium aus Bachs Wohltemperierten Klavier und dem Pophit „Africa“ von Toto. Da es für viele Titel, die das Quintett spielt und spielen will, keine Noten gibt, ist das Arrangieren eine zusätzliche Herausforderung.

Waldshut-Tiengen Am 10. November: Tiengen lädt zum Sonntagsverkauf Das könnte Sie auch interessieren

Flexibel sind die Fünf auch bei den Stimmlagen: Sie spielen nicht „nur“ in der klassischen Jazzbesetzung mit zwei Alt-, zwei Tenor- und einem Baritonsaxophon, sondern greifen zwischendurch auch zum Sopran- und Sopraninosaxophon. Das Quintett freut sich über weitere Auftritte in der Gegend, gern wieder mit Partnern wie einem Männerchor, in der Christuskirche war es der Männergesangverein Detzeln. Auch Auftritte bei Firmenjubiläen, Bank- oder Kunstveranstaltungen kann sich das Quintett gut vorstellen. Kontakt über die E-Mail-Adresse (stefan.zenth@gmx.de).