von SK

Bei den bislang offiziell bestätigten Corona-Fällen im Landkreis Waldshut handelt sich um vier weibliche und eine männliche Person. Am Montag, 16. März, wurden dem Gesundheitsamt keine weiteren neuen Fälle gemeldet (Stand 16.30 Uhr).

Die fünf bisherigen Fälle im Landkreis Waldshut

Dem Gesundheitsamt Waldshut wurde am Samstag, 14. März, gemeldet, dass jeweils eine Lehrkraft in der gewerblichen und in der kaufmännischen Schule positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Dies hatte zur Folge, dass diese beiden Schulen bereits am Montag und nicht erst ab Dienstag geschlossen sind.

Waldshut-Tiengen Zwei Lehrer an Corona erkrankt: Gewerbliche und kaufmännische Schulen in Waldshut bereits am Montag geschlossen

Am Freitagabend, 13. März (18.45 Uhr), wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Waldshut vom zuständigen Labor zwei positive Coronavirus-Fälle gemeldet. Es handelt sich um zwei weibliche Personen aus unterschiedlichen Gemeinden im Landkreis. „Die Fälle stehen nicht in einem Zusammenhang“, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung.

Kreis Waldshut Landratsamt meldet zwei weitere bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Waldshut

Der erste Corona-Fall betrifft eine erkrankte Lehrerin der Naturparkschule in Murg-Niederhof, der am Donnerstag, 12. März, bestätigt wurde. Daraufhin wurde mit sofortiger Wirkung die Schule geschlossen. Betroffen von der Schließung sind rund 160 Kinder.

Murg Grundschule Niederhof wegen Corona geschlossen: Erkrankte Lehrerin und direkte Kontaktpersonen in Quarantäne

Der am Mittwoch, 11. März, gemeldete Fall über die erste Corona-erkrankte Person aus dem Landkreis Waldshut wurde inzwischen offiziell einem anderen Landkreis zugeschlagen – dort, wo die Erkrankung festgestellt worden war.