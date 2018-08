von Werner Huff

Drei Tage kreiste im August 1993 ein Hubschrauber fast pausenlos über dem Forst im östlichen Teil des Schlüchttales. Über den Baumwipfeln entlud er dabei 240 Tonnen Kalk-Granulat. Was da im Tannengrün zu Boden rieselte, sollte den Boden stabilisieren und das Waldsterben infolge des sauren Regens verlangsamen. 80 Hektar Wald wurden insgesamt gedüngt, davon 30 Hektar im Gemeindewald Grafenhausen, 20 Hektar im Gemeindewald Ühlingen-Birkendorf, 17 Hektar im Staatswald und elf Hektar im Privatwald.

Drei Tonnen pro Hektar wurden von dem Granulat benötigt, das aus Kalk, Magnesium, Phosphat und Kalium bestand. Untersuchungen der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg ergaben einen besonderen Kaliummangel in jenen Gebieten. Die Kosten pro Hektar beliefen sich auf 1000 Mark und wurden zu 90 Prozent vom Land bezuschusst.

„Auch im Juli 1993 ist die Arbeitslosigkeit in den Landkreisen Lörrach und Waldshut weiter angestiegen und hat erstmals die Marke von 11 000 Arbeitslosen überschritten (6,8 Prozent)“, berichtete der Alb-Bote am 7. August 1993 über die neueste Statistik. „Der Direktor des Arbeitsamtes Lörrach, Peter Biwer: ,Dieser Anstieg ist sogar noch deutlicher als beim vorhergehenden Quartalswechsel von März auf April ausgefallen. Es wurden im Juli zwar mehr offene Stellen gemeldet und es konnten auch mehr Arbeitsvermittlungen als im Monat davor gezählt werden.

Das ändert aber nichts am hartnäckigen Tief über dem Arbeitsmarkt am Hochrhein. Auf eine offene Stelle kommen heute zwölf Arbeitssuchende – vor einem Jahr waren es noch fünf.’ Wie schon bisher lag die Arbeitslosenquote im Kreis Waldshut (7,2 Prozent) höher als im Kreis Lörrach (6,5 Prozent).“ Heute sind die Zahlen erfreulicher: In beiden Landkreisen liegt die Arbeitslosenquote bei knapp unter drei Prozent.

Vor 50 Jahren

Waldshut – „Unter den Klängen des Chilbimarsches fuhren gestern die Junggesellen nach Nöggenschwiel, um dort den Chilbibock für die Jubiläumschilbi 1968 zu küren“, stand im Alb-Bote am 5. August 1968. „Er erhielt den Namen ,Otto der Heimatfreund’ zu Ehren des früheren Zunftbruders und heutigen Säckinger Landrats Otto Leible, der anwesend war. Die Bocktaufe vollzog sich nach althergebrachtem Zeremoniell und im Gasthaus zum Rössle wurde das Ereignis gebührend gefeiert.“

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – „Die Knappheit an leeren Bier- und Limonadeflaschen veranlasst die Gaststättenbesitzer, Bier und Limonade nur noch gegen Einbringung von leeren Flaschen abzugeben“, berichtete der Alb-Bote am 5. August 1943. „In vielen Haushalten liegen in Kellern noch leere Bier- und Limonadeflaschen herum, die heute notwendig gebraucht werden. Sammelt die Flaschen und gebt sie in der nächsten Gastwirtschaft ab. Wenn in der Bier- und Limonadenbelieferung keine Unterbrechung eintreten soll, dann trage jedermann seinen Teil dazu bei.“

Vor 100 Jahren

Schluchsee – „Ein sehr schweres Unglück ereignete sich am Samstagabend im Gasthaus zum Sternen“, berichtete der Alb-Bote am 13. August 1918. „Ein Jäger kam von der Jagd und stellte sein Gewehr auf die Seite, es war aber noch geladen. Der Kochlehrerling der Gaststätte, Karl Heinrich Müller, zielte, ohne dass er eine Ahnung hatte, dass das Gewehr geladen war, auf das Zimmermädchen Elisabetha Ruch von Menzenschwand. Es fiel ein Schuss und das Mädchen war getroffen. Es starb kurze Zeit darauf. Wieder ein mahnendes Beispiel, keine geladenen Schusswaffen wegzustellen.“ Nach einer Untersuchung des Falles durch die Behörden wurde der Kochlehrling vorübergehend festgenommen.

