Vor 20 Jahren wütete Sturm Lothar auch am Hochrhein – die Schäden sind noch heute sichtbar

Orkan Lothar wirbelte am 26. Dezember 1999 das Weihnachtsfest am Hochrhein durcheinander. Viele Haushalte waren tagelang ohne Strom, der Schaden in den Wäldern war enorm. Forstexperte Markus Rothmund und der ehemalige Rickenbacher Revierförster Werner Gebhardt erinnern sich.