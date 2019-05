von Karin Steinebrunner

Die Ibacher Gemeindehalle war gut gefüllt zum Landfrauentag des Bezirks Hotzenwald. Der war am 3. Dezember 1999 mit 160 Frauen in vier Ortsgruppen genau am selben Ort gegründet worden. Die Gründung war eine große Erleichterung für den damals 30 Ortsvereine umfassenden Bezirk Waldshut, dessen Gebiet so groß war, dass sich die ehemals bereits unter dem Dach der Landfrauen Kreis Säckingen vereinigten Randgruppen des Gebiets wieder selbstständig machten. Als höher gelegene Ortsgruppen waren sie ohnehin mit ihren Angeboten immer etwas zeitverschoben zu denen entlang der Rheinschiene.

Um dieses 20-Jährige zu feiern, hatten sich die Ibacher Landfrauen ein besonderes Programm für diesen Tag einfallen lassen. Zunächst boten die beiden Oberibacher Künstler Vera Maier und Thomas Allgeier mit grandioser Stimmfülle und souveräner Akkordeonbegleitung ihre die menschlichen Beziehungen in allerlei kuriosen, skurrilen, aber auch heiteren oder nachdenklichen Chansons beleuchtenden, nicht immer ganz jugendfreien „Tavernenlieder“ dar. Mit Titeln wie „Kais von Amsterdam“, „Milord“ oder „Nathalie“ heizten sie die Stimmung im Saal mächtig an.

Engagement für die Umwelt

Auch die Tanzgruppe von Christine Freitag erhielt für ihre Darbietung als „Ibacher Dance-Company“ viel Beifall. Das üblicherweise im Rahmen des Landfrauentags angebotene Quiz drehte sich in diesem Jahr um die Biene, das inzwischen auch in den Blick der Naturschützer geratene Leittier der Landfrauen. Der Erlös aus diesem Quiz, vom Bezirk jeweils auf 200 Euro aufgestockt, geht als Spende an eine gemeinnützige Einrichtung – in diesem Jahr an den Verein „Bürger für Bürger Dachsberg-Ibach“.

Zum Schluss hatte Ortsvereinsvorsitzende Christina Müller noch eine Präsentation zu den vergangenen 20 Jahren vorbereitet, doch zuvor gab es noch etliche Blumengrüße von der Bezirksvorsitzenden Doris Mutter sowie einige bemerkenswerte Grußworte. Doris Mutter bat zunächst alle anwesenden Gründungsmitglieder des Bezirks Hotzenwald auf die Bühne, nämlich Marlene Müller, Martha Ebner, Barbara Schmid, Erika Bach, Helga Merkle, Liselotte Schleicher und Dora Zipfel. Es fehlten nur krankheitsbedingt Irmtraud Zehetner sowie die inzwischen an einen anderen Wohnort verzogene Marianne Möckel. Auch die ehemaligen Bezirksvorstandsfrauen Veronika Petschel und Petra Böhler und aktuelle Bezirksvorstandsfrauen erhielten einen Blumengruß.

Lob für Vorstandsarbeit

Ein besonderer Dank galt den beiden Bergalingerinnen Lilo Schleicher und Roswitha Vogt für ihre langjährige Vorstandstätigkeit. Lilo Schleicher war von 1997 bis 2009 Beisitzerin und ist seither Schriftführerin, Roswitha Vogt war Beisitzerin von 94 bis 97 und von da an bis 2019 stellvertretende Vorsitzende.

Die Präsidentin der Landfrauen in Baden-Württemberg, Rosa Karcher, hob unter anderem die politische Bedeutung des Landfrauenverbandes hervor. | Bild: Karin Steinebrunner

Die Präsidentin der Landfrauen in Baden-Württemberg, Rosa Karcher, gratulierte dem Landfrauenbezirk zu 20 aktiven, engagierten und von guter Zusammenarbeit geprägten Jahren. Der Landfrauenverband, der gerade sein 70-Jähriges gefeiert habe, sei mittlerweile ein großes Netzwerk mit breit angelegter Bildungsarbeit und auch mit politischen Aktivitäten. Diese bezögen sich in der Hauptsache auf die wichtigen Themen des ländlichen Raums. Bedauerlich sei indes, dass gerade die Bürokratie den größten Hemmschuh für Frauen in der Landwirtschaft darstelle.

Anette Klaas, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, erinnerte daran, dass sie ihre Arbeit gleichzeitig mit der Gründung des Landfrauenbezirks Hotzenwald aufgenommen hatte und bedankte sich für die von Anfang an hervorragende Zusammenarbeit. Sie mahnte aber auch an, Frauen müssten sich noch mehr engagieren, auch nach dem von ihr organisierten Frauenaktionsjahr anlässlich von 100 Jahren Frauenwahlrecht mangle es immer noch am Willen, auch politisch Verantwortung zu übernehmen. In die gleiche Kerbe schlug Clemens Speicher als Vertreter der Gemeinde sowie als Vorsitzender des BLHV. Auch er lobte die gute Zusammenarbeit auf beiden Ebenen, rief aber zu mehr politischem Engagement auf sowie dazu, wählen zu gehen.