Am Ende von 24 strapaziösen Stunden des Tauchgangs im nur zehn bis 15 Grad kalten Wasser des Schluchsees stand im Juni vor zwanzig Jahren ein Streckenrekord von 31 Kilometern. Sieben Männer und eine Frau vom Tauchclub Südschwarzwald waren dreimal für jeweils eine Stunde unter Wasser, umrundeten das heimische Gewässer und durchquerten es mehrmals.

Das vom Clubvorsitzenden Manfred Lang von der damaligen Tauchschule Dogern geleitete Projekt nahm an einem Freitag um 16 Uhr seinen Anfang. Der erste Taucher war jetzt für eine Stunde im Wasser. Für zwei ihn begleitende Boote war er an der Boje zu erkennen, die er an einer Leine hinter und über sich her zog. Um 17 Uhr ließ sich aus einem der Begleitboote der zweite Taucher in den See hinunter, den Kollegen abzulösen. Der tauchte dann auf und ließ sich vom zweiten Begleitboot ans Ufer bringen. Dort konnte er sich ausruhen und auf die noch vor ihm stehenden zwei weiteren Tauchgänge von je einer Stunde vorbereiten. Auf diese Weise lief der stündlich wechselnde Stafetten-Tauch-marathon über 24 Stunden hinweg ab. Ein ähnliches Dauertauchunternehmen bei Tag und Nacht hatte es wohl bis dahin noch nicht gegeben. Während der dunklen Stunden vor allem nach Mitternacht war es für die erfahrenen sieben Taucher und ihre einzige Kollegin besonders hart. Trotz der mitgeführten Lampen fühlten sie sich in der Seetiefe ziemlich einsam.

Von den Anstrengungen sichtlich gezeichnet, aber glücklich entstieg an jenem Juni-Samstag um 16 Uhr der letzte der Taucher bei der Tauchbasis des Clubs am Bahnhof Seebrugg den kühlen Schluchsee, gefeiert und beklatscht von den befreit lachenden Kameraden und vor beeindruckten Zuschauern. Denn das Team hatte den deutschen Streckenrekord für Binnenseen aufgestellt, der zum Abschluss in den Clubräumen gebührend gefeiert wurde. Projektleiter Manfred Lang resümierte: „Für dieses Marathontauchen haben wir uns im Training monatelang vorbereitet. Auf dieses Team bin ich sehr stolz.“