Regionalität und die richtige Tierhaltung sind wichtig für Alexander Honegg, Metzgermeister und Inhaber der Bioland-Metzgerei Mülhaupt in Waldshut. Mit rund 50 Biolandwirten im Landkreis Waldshut wird sein Bedarf an Fleisch und der anderer Bioland-Metzgereien gedeckt.

Einer dieser Landwirte ist Joachim Mayer aus Ofteringen. Der 56-Jährige übernahm 1992 den landwirtschaftlichen Betrieb von seinen Eltern. Den Hof betreibt er im Nebenerwerb, von Beruf ist Mayer Revierförster in Ühlingen. Seit 1992 ist Mayers Betrieb mit dem Bioland-Siegel zertifiziert. Das bedeutet untere anderem, dass Mayer beim Futteranbau weder Pflanzenschutzmittel noch synthetischen Dünger einsetzen darf.

Seine Tiere sind sogenannte Hinterwälder-Rinder. Die ersten neun Monate trinken die Jungtiere Milch von den Mutterkühen und fangen langsam an zu grasen. Männliche Rinder werden kastriert, da Bullenfleisch mit nur ein bis zwei Prozent Fett zu mager zum Grillen ist. Durch das Kastrieren werden weibliche Hormone freigesetzt und die Tiere entwickeln so mehr Fett.

Von Frühjahr bis Spätherbst grasen die Rinder auf dem Scheibenbuck oberhalb von Ofteringen. Als Futter bekommen die Tiere im Sommer Weidengras und im Winter Heu. Nach spätestens zwei Jahren kommen die Tiere dann zum Schlachten – nur die Muttertiere bleiben zur weiteren Aufzucht im heimischen Stall beziehungsweise auf der Weide.

Wenn die Zeit für die Rinder reif ist, bringt Landwirt Joachim Mayer die Tiere persönlich morgens um 5 Uhr zum Waldshuter Schlachthof beim Zoll und sorgt dafür, dass seine Tiere unbeschadet und ohne Stress dort ankommen. Dort werden die Rinder von Schlachthof-Leiter Heiko Rebmann und seinen Mitarbeitern unter Aufsicht eines amtlichen Tierarztes geschlachtet und im Kühlhaus abgehangen.

Im Waldshuter Schlachthof werden jedoch nicht nur Rinder, sondern auch Schweine geschlachtet und nach dem Abhängen im Kühlhaus von den Mitarbeitern zerlegt, um dann wie die Rinder an die Abnehmer geschickt zu werden. Diese sind regionale Metzger oder auch in der Region ansässige Einzelhandelsketten.

Metzgermeister Alexander Honegg verarbeitet das frisch vom Schlachthof gelieferte Rindfleisch selbst weiter und bietet es bei sich in seiner Waldshuter Bioland-Metzgerei an. Dort schneidet er zum Beispiel passend zur Grillsaison dicke Stücke Rumpsteak aus dem mittleren Rückenbereich des Rinds.

Der Verkauf von Grillfleisch und Würsten macht bei schönem Wetter im Sommer 50 Prozent des Umsatzes von Honegg aus.

Von der Metzgerei aus landet das Rindfleisch schließlich auf einem gut vorgeheizten Grill. Gerade bei dickeren Fleischstücken wie dem Rumpsteak bietet es sich an, das Fleisch von beiden Seiten nur kurz bei großer Hitze direkt zu grillen, um es dann bei indirekter Hitze fertigzugrillen. So wird das Fleisch am Ende schön rosa in der Mitte.

Ist das Rumpsteak auf dem Grill fertig, kann es im Ganzen oder aber auch aufgeschnitten serviert werden. Als Beilage können verschiedene Salate, gegrilltes Gemüse oder Brot gereicht werden. Guten Appetit!

