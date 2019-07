von Susann Duygu-D'Souza

Herr Schöps, was genau ist das Kreismedienzentrum?

Das Kreismedienzentrum verleiht in erster Linie digitale und analoge Unterrichtsmedien und Geräte und bietet pädagogische Information, Beratung und Ausbildung für deren sachgerechten Einsatz an. Hinzu kamen über die Jahre weitere Tätigkeitsfelder wie etwa die Beratung von Schulen bei der Einrichtung von schulischen Netzwerken.

An wen richtet sich das Angebot?

Neben den knapp 80 Schulen im Landkreis steht das Kreismedienzentrum auch den außerschulischen Bildungseinrichtungen und Mitarbeitern im Jugend- und Erwachsenenbereich, Kindertageseinrichtungen, Kirchen, Vereinen und Verbänden mit seinem Angebot zur Verfügung.

Sie sind eigentlich Lehrer für Grund-und Hauptschulen. Warum haben Sie sich entschieden, für das Kreismedienzentrum zu arbeiten?

Als ich 1986 an die Hans-Thoma-Schule in Tiengen kam, hat der damalige Schulleiter Wolfgang Hörr gemerkt, dass ich mich für Videofilmen interessiere und hat mir vorgeschlagen, dass ich eine Video-AG in diesem Bereich gründen soll. Das war recht erfolgreich. 1991 haben wir beispielsweise ein ganzes Jahr auf der Küssaburg unzensierte Original-Version Märchen der Gebrüder Grimm, wo Rapunzel schwanger wird, gedreht. Mit diesem 90-minütigen Film haben wir in Tübingen bei einem Wettbewerb den Publikumspreis erhalten. Weil die Schule aber nicht alles finanzieren konnte, hat Roland Kost, der damalige Leiter der Kreisbildstelle – so hieß die Einrichtung noch bis 2001 – einen Videoschnittcomputer beschafft, den ich nutzen konnte. Im Gegenzug habe ich dann einen Kurs für Lehrkräfte gegeben. Damit kam die Verbindung zum Kreismedienzentrum zustande. Als dann die Leitungsstelle 1994 frei wurde, habe ich mich erfolgreich beworben, und am 1. Januar 1995 habe ich die Stelle dann übernommen.

Wie kommen Sie an die Medien heran, die Sie verleihen?

Die kaufen wir von Unterrichtsfilm-Produzenten wie zum Beispiel FWU und stellen sie dann unseren Schulen zur Verfügung. Da die Geldmittel begrenzt sind, muss man dabei Schwerpunkte setzen. Vor etwa acht Jahren haben wir zudem begonnen, zusätzlich zu den DVDs sogenannte Online-Lizenzen zum Streamen zu erwerben. Das war zu einer Zeit, als die Internetanbindungen hier noch sehr schlecht waren. Aber wir haben uns für die Zukunft vorbereitet. Heute können Filme an Schulen mit einer guten Internetanbindung live gestreamt werden.

Das heißt, es werden auch immer weniger Filme auf DVDs bei Ihnen ausgeliehen?

DVDs werden immer noch nachgefragt, weil noch nicht alle Schulen eine schnelle Internetverbindung haben. Aber die Online-Nutzung steigt kontinuierlich. Deshalb haben wir auch unseren Kurierdienst seit diesen Pfingstferien eingestellt. Früher kam einmal pro Woche ein Mitarbeiter von uns und hat Medien gebracht beziehungsweise abgeholt. Jetzt verschicken wir die DVDs mit Rückumschlag täglich per Post an die Schulen, was mittlerweile auch deutlich günstiger ist.

Wie viele Medien gibt es derzeit in Ihrem Archiv?

Etwa 6000. Wir hatten früher noch mehr Medien, als es noch die Videokassetten Ende der 90er Jahre gab. Da hatten wir insgesamt 20 000 Titel einschließlich Dias und Tonträgern. Aber auch die DVDs werden in absehbarer Zeit auslaufen. Die Medien werden sich dann alle auf Servern und Festplatten befinden.

Das heißt, das Medienzentrum wird irgendwann aussterben?

Nein, für die Zukunft zeichnet sich aber bereits eine deutliche Schwerpunktverlagerung ab. Im Zusammenhang mit dem neuen Digitalpakt bekommen unsere Schulen in den nächsten Jahren Geldmittel vom Bund. Voraussetzung hierzu sind schulische Medienentwicklungspläne, bei deren Erstellung unsere pädagogischen Berater zunehmend nachgefragt werden. Neben dem deutlich steigenden Beratungsbedarf werden wir auch künftig immer noch den Verleih von medientechnischer Hardware wie Beamern, Audioanlagen, digitalen Foto- und Videokameras oder GPS-Geräten weiterführen. Unsere neuste Anschaffung ist eine Wärmebild-Kamera, die man an unsere iPads anschließen kann. Damit kann zum Beispiel sichtbar gemacht werden, an welcher Stelle ein Schulhaus im Winter Wärme verliert – ein aktiver Beitrag zum Thema Umwelterziehung. Mit der Einführung des neuen Fachs Informatik ab Klasse sieben wird das Programmieren von Robotern und das Thema 3D-Druck zunehmend bedeutsam.

Wer finanziert die Kreismedienstelle?

Allein der Landkreis.

Welcher war der beliebteste Film in Ihrer Zeit als Leiter?

Karius und Baktus, ein Puppentrickfilm von 1968 zur Zahnpflege für Grundschüler. Es gab ihn erst auf Filmrolle, dann als Videokassette und nun auf DVD – ein Dauerbrenner.

Wer wird in Ihre Fußstapfen treten?

Johannes Bächle wird mein Nachfolger zum 1. August. Er ist Lehrer an der Realschule in Stühlingen und diplomierter Medienpädagoge und seit mehreren Jahren als Schulnetzberater bei uns am Kreismedienzentrum tätig – ideale Voraussetzungen für diese Stelle.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Meine Frau und ich werden in den nächsten Jahren unseren Lebensmittelpunkt nach Lanzarote verlagern. Dort werden wir uns dann gemeinsam neuen Herausforderungen zuwenden.