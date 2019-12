Regelmäßig stellt sich die Frage: Was lässt sich Angehörigen in höherem Alter Sinnvolles schenken? Der Pflegestützpunkt im Landratsamt Waldshut zeigt eine Reihe von Alltagshelfern für Senioren, die in Sanitätsgeschäften erhältlich sind. Hier eine Auswahl an Ideen.